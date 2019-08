La Master League di PES 2020 scende in campo | tutte le novità nell’ultimo video

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 30 agosto 2019) PES- o eFootball PES, per usare la nomenclatura ufficiale scelta da Konami - è quasi pronto a sfidare a muso duro il rivale FIFA. Le due simulazioni calcisticheranno infatti ina settembre - il 10 e il 27 del mese -, per dare vita alla tradizionale sfidaludica tutta gol e licenze. Per trionfare, entrambe le produzioni hanno scelto di mettere sul piatto una buona dose die sorprese, senza comunque rinunciare ai propri tratti distintivi. In particolare, anche PESpotrà vantare la presenza della, modalità storica per gli amanti del franchise Pro Evolution Soccer. Anche quest'anno, quindi, potremo vestire i panni di un manager e assemblare una nostra squadra - o prendere le redini di uno dei grandi club d'Europa - nel tentativo di portarla al successo internazionale macinando vittorie. Ed è proprio lei la protagonista del ...

RoyBatty990 : Indeciso tra Atalanta e Cagliari per la prima master league su #eFootballPES2020 - OptiMagazine : La Master League di #PES2020 scende in campo: tutte le novità nell'ultimo video - FPSREPORTER : eFootball PES 2020, il nuovo trailer mostra la Master League -