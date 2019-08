La mamma di Di Maio preside a Pomigliano | Trasferita come tanti prof Luigi? Lo

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 30 agosto 2019) LadiDitorna a casa: Paola Esposito, diessione docente e dirigente scolastico e madre del politico 5Stelle, ha finalmente ottenuto il trasferimento in una scuola della suad’Arco, dopo quattro anni passati a Volla, un altro comune della provincia di Napoli.Un trasferimento che ha suscitato i commenti critici di qualcuno, a cui laessoressa ha voluto rispondere dalle pagine de Il Mattino.“docenti hanno dei trasferimenti per riavvicinarsi a casa, ma non vedo perché il mio nuovo incarico dovrebbe far notizia”.La madre di Dinon nasconde un po’ di insofferenza per il clamore mediatico suscitato dalla vicenda che la riguarda.“Non vedo cosa ci sia di strano. Si tratta di normali meccanismi”.Poi, senza esplicito riferimento o rabbia, ricorda con amarezza le passate vicende che travolsero mediaticamente ...

