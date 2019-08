La Lega annuncia | i presidenti delle Commissioni non si dimetteranno

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection annunciata per PC e console : Capcom ha annunciato ufficialmente che tutti i titoli della serie Mega Man Zero saranno presto disponibili tramite una speciale Collection. La Mega Man Zero/ZX Legacy Collection include Mega Man ZX e Mega Man ZX Advent, che per la prima volta verranno proposti insieme su Xbox One.Il tutto arriva con l'inedita modalità Biometal, ovvero una sorta di modalità Z Chaser challenge rinnovata, in futuro verranno diffusi più dettagli in merito. Oltre i ...

Annunciato Need For Speed Heat - il nuovo capitolo in bilico tra ilLegalità e Legalità : Dopo numerosi rumor che si sono accavallati nel corso degli ultimi giorni è finalmente arrivata l'ufficialità: Need For Speed Heat sarà il nuovo capitolo della serie racing targata Electronic Arts. Il publisher statunitense ha finalmente tirato via il velo di riservatezza dalla propria nuova creatura di stampo corsistico, dando in pasto ai propri fan un trailer che ha permesso di avere una panoramica più che esaustiva di quel che il questo ...

Lega-M5s - cronaca breve di una rottura annunciata (tre settimane fa) : Tre settimane. Tante ne sono passate da quando Matteo Salvini, da Helsinki dove era per una riunione con i ministri dell'Interno dell'Ue, lanciò le prime pesanti bordate contro il Movimento 5 stelle. Nei giorni precedenti nubi già si erano avvicinate a Palazzo Chigi, trascinate dal vento del caso Russia, delle liti sulla Tav, delle polemiche sull'autonomia e sull'elezione di Ursula van der Leyen alla presidenza della Commissione ...

Bonus 80 euro - la Lega annuncia lo stop : i redditi più bassi sarebbero penalizzati : Addio al Bonus 80 euro. L’annuncio è stato dato durante un incontro con le parti sociali nel corso del quale sono state illustrate quelle che dovrebbero essere, secondo le intenzioni della Lega, le linee giuda della prossima manovra: flat tax e, appunto, revisione del Bonus Renzi. Secondo quanto riferito dal viceministro all’Economia, Massimo Garavaglia, il Bonus 80 euro introdotto da Renzi nel 2014 sotto forma di credito Irpef, per tutti i ...

Tasse - la Lega annuncia il prossimo step : via gli 80 euro di Renzi | "Penalizzate le fasce più povere" : "Pensiamo a 10-15 miliardi di riduzione delle Tasse. A partire dal superamento del bonus Renzi" degli 80 euro. A tornare a parlare della rivoluzione fiscale è stato il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia. L'ex premier: "Pagano sempre i più deboli"

Lega-Russia - Pd annuncia mozione di sfiducia a Salvini. Renzi : “Bisognava presentarla prima. Ecco cosa avrei detto al Senato al governo” : Diciannove minuti e spiccioli, molto di più del tempo che avrebbe avuto a disposizione nell’aula di Palazzo Madama dopo l’informativa di Giuseppe Conte, per il suo “contro-intervento” nel giorno in cui la segreteria del Pd gli ha preferito Dario Parrini e ha dato il via libera alla mozione di sfiducia contro Matteo Salvini sul caso Lega-Russia, un atto che lui avrebbe voluto presentare già da tempo. Così, anche se ...