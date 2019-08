La Juve perde Chiellini | lesione legamento crociato Sarà operato

La Juventus perde col Tottenham - fra le note positive di Sarri ci sono Higuain e Cancelo : La Juventus perde per 3-2 contro il Tottenham a Singapore nella prima partita dell'International Champions Cup. La squadra bianconera è apparsa compassata sul piano fisico e tattico e lontana dai precetti di Maurizio Sarri. Le note positive però non sono mancate. Nelle file della Juventus a brillare sono stati soprattutto due giocatori in particolare: Higuain e Cancelo. Il "Pipita" è apparso rinato, forse grazie alla fiducia inattaccabile del ...

Niente Juventus in FIFA 20? EA Sports perde i diritti sul club bianconero : In seguito a un comunicato stampa ufficiale, abbiamo scoperto che la Juventus ha firmato un accordo per comparire nel prossimo eFootball PES 2020 di Konami. Il comunicato recita: "la partnership tra KONAMI e Juventus FC permetterà agli sviluppatori della serie eFootball PES l'utilizzo esclusivo all'interno di un videogioco di calcio della Juventus FC", di conseguenza la domanda più logica è: come si comporterà davanti a questo accordo EA per il ...