La cataratta | diabete e carenza di calcio tra le possibili cause

30 agosto 2019. La cataratta è un annebbiamento del cristallino del corpo oculare, che è normalmente trasparente. È la principale causa di perdita della vista nelle persone di età superiore ai 40 anni ed è la maggiore causa di problemi di vista a livello globale rispetto a qualsiasi altra condizione o malattia degli occhi. Chiaramente, il fenomeno aumenta con l'invecchiamento generale della popolazione. La cataratta fa sì che una parte del cristallino diventi opaca o torbida. La luce non passa facilmente e la visione diventa sfocata, come quando si guarda attraverso una finestra appannata. Più è annebbiato il cristallino e peggiore sarà la vista. Attualmente si stima che la cataratta colpisca 1 over 70 anni su 4. La cataratta congenita può essere presente alla nascita o apparire poco dopo o ad un certo momento durante l'infanzia, ma è principalmente legata all'età più avanzata