La Boschi ha rimandato al mittente l' ultimatum di Di Maio

(Di venerdì 30 agosto 2019) "I dati Istat di oggi dicono che il Pil è diventato negativo con il governo gialloverde. Noi vogliamo evitare recessione e aumento Iva. Ma proprio per questo glie le minacce di Disono irricevibili" scrive in un tweet Maria Elena. "Noi oggi abbiamo incontrato il presidente incaricato, durante l'incontro il segretario ha illustrato quello che per noi sono gli aspetti più importanti, credo che siano quelle le cose su cui dobbiamo essere concentrati" ha puntualizzato da parte sua Paola De Micheli, "il fatto che Diabbia fatto la conferenza stampa che ha fatto è incomprensibile, un gioco dell'Oca in cui si torna indietro, temo che non abbia letto i documenti che noi abbiamo scritto e dai quali emergevano gli aspetti comuni dei programmi. Davanti a questo ci interroghiamo se prima o poi emergerà la verità, ovvero che il ...

