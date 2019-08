Kristen Stewart | da icona pop a musa del cinema indipendente

Kristen Stewart ha una nuova ragazza - mentre è finita di nuovo con Stella Maxwell : L'attrice e la modella erano da poco tornate insieme The post Kristen Stewart ha una nuova ragazza, mentre è finita di nuovo con Stella Maxwell appeared first on News Mtv Italia.

Venezia 76 anticipazioni sulle date - Joker sabato 31 - Almodovar arriva il 29 - Kristen Stewart il 30 - Meryl Streep domenica 1 settembre - Luca Marinelli il 2 : Venezia 76 anticipazioni, Alberto Barbera annuncia le prime date ph. Alberto Fuschi Dopo la presentazione ufficiale del programma di Venezia 76, sono attese le date e gli orari ...

«Underwater» : Kristen Stewart come Ripley di «Alien» in versione sottomarina : Un equipaggio in esplorazione, un ambiente sconosciuto, misteriose creature minacciose, una protagonista femminile: potrebbe essere la trama di Alien, invece no. Si tratta di Underwater, thriller fantascientifico che, come si intuisce già dal titolo, è di ambientazione sottomarina. La protagonista è Kristen Stewart, che con i capelli rasati biondo platino e il ruolo centrale, omaggia esplicitamente la Ripley/ Sigourney Weaver di ...

Nuovo amore per Kristen Stewart : è Dylan Meyer : L'inatteso colpo di scena. Poche settimane dopo i baci in Italia con Stella Maxwell, Kristen Stewart è stata paparazzata al fianco di un'altra donna. L'ex Bella di Twilight, presto in sala con il reboot di Charlie's Angels, è stata infatti pizzicata a New York tra le braccia della sceneggiatrice Dylan Meyer.Foto apparentemente inequivocabili, quelle pubblicate on line, che parrebbero sancire la fine della storia d'amore tra la Stewart e la ...

Kristen Stewart e il nuovo flirt dopo Stella Maxwell - baci con la sceneggiatrice Dylan Meyer : Solo poche settimane fa la Stewart era stata vista con la storica ex Stella Maxwell, a sancire il ritorno di fiamma dopo una lunga crisi. Invece, il 14 agosto l'attrice americana (ospite alla prossima Mostra di Venezia) è stata paparazzata in dolce compagnia di Dylan Meyer. nuovo amore o semplice flirt?Continua a leggere

Kristen Stewart e l’amore inquieto (di nuovo senza Stella Maxwell) : Kristen StewartKristen StewartKristen StewartKristen StewartKristen StewartKristen StewartKristen StewartKristen StewartKristen StewartKristen StewartKristen StewartKristen StewartFermarsi, spegnere il motore, tirare il fiato. Per molti è semplice, rilassante, quasi liberatorio. Per altri, invece, rappresenta una sorta di montagna difficile da scalare, che quando pensi di essere arrivato in cima ti ributta a valle, e devi ricominciare tutto da ...

Calendario Pirelli 2020 - nel backstage con Emma Watson e Kristen Stewart alla ricerca di Giulietta : È da poco stato rilasciato un dietro le quinte del Calendario Pirelli 2020. Tra le protagoniste, nel ruolo della nota eroina shakespeariana Giulietta Capuleti, spiccano Emma Watson, Yara Shahidi e Kristen Stewart. Realizzato dall’italiano italiano Paolo Roversi, fotografo esperto di moda, il servizio fotografico “Looking for Juliet” presenta nove donne che danno ognuna un’interpretazione personale del tragico personaggio ...

Kristen Stewart rivela : Parlo con i fantasmi : Intervistata da Vanity Fair US, Kristen Stewart rivela che non solo sente le presenze ma addirittura ha la capacità di parlare con i fantasmi, che spesso incontra nelle città in cui recita. Kristen Stewart è una delle giovani attrici internazionali di maggior successo. Deve la sua fama alla saga di Twilight che l'ha fatta conoscere e amare dal grande pubblico. La sua carriera l'ha portata a interpretare molti ruoli diversi tra loro ...

Kristen Stewart : “Parlo con i fantasmi. Percepisco un’energia - anche con le persone : la gente “macchia” le stanze in cui vive” : Kristen Stewart ha interpretato una medium nel film Personal Shopper di Oliver Assayas, parte che ha definito una delle più ‘estreme’ della sua vita. Ma l’attrice ha dichiarato di percepire “strane presenze” anche nella vita reale e alla domanda “Credi ai fantasmi?”, ha risposto senza esitazione: “Parlo con loro – ha detto l’attrice a Vanity Fair Usa –. Se mi trovo in una città piccola e strana a ...

Kristen Stewart è consapevole di non essere sembrata simpatica all’inizio della sua carriera : Ma ti vuol far sapere che non è "una st***a" The post Kristen Stewart è consapevole di non essere sembrata simpatica all’inizio della sua carriera appeared first on News Mtv Italia.

Kristen Stewart e Stella Maxwell innamoratissime in Italia - le foto : Altro che rottura. Kristen Stewart e Stella Maxwell hanno voluto smentire i rumor degli ultimi mesi, che parlavano di una coppia scoppiata. Tutt'altro.Dopo due anni d'amore, a inizio 2019 si era parlato di una rottura tra Stella e Kristen, pizzicata tra le braccia della stilista californiana Sara Dinkin. Ebbene la Stewart e la Maxwell sono decisamente tornate insieme, nel caso in cui si fossero realmente lasciate, come ampiamente dimostrato ...