Kiss Kiss Napoli – Iezzo | “Troppo presto per parlare di sfida scudetto | il Napoli vuole

Fonte : forzazzurri

Gennaro, ex portiere del Napoli é intervenuto su Radio Kiss Kiss: "Juve-Napoli é la partita più importante dell'anno inutile girarci intorno. Sappiamo quanto sia sentita. Non c'è bisogno di prepararla, quando affronti la Juve tutti vogliono fare di più. Non sarà una gara decisiva ma può far capire il livello raggiunto dal Napoli. Fase difensiva? Spesso si dà la colpa alla difesa, ma se il centrocampo non dà una mano in alcune situazioni poi diventa più difficile."

