Kate Upton si presenta così al Festival del cinema di Venezia | spacco vertiginoso e tacco

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2019)si èta con un look total black e supersul red carpet deldeldidurante il secondo giorno della 76esima Mostra d’'rtetografica. Il tratto di strada che porta dal celebre Hotel Excelsior al red carpet si trasformain una passerella. E la

AvvMennillo : Festival di Venezia: Candice solo in camicia (8), Scarlett-Jessica Rabbit (5), Kate Upton noleggia il vestito (9) - LevyGalanti : RT @Corriere: Festival di Venezia: Candice solo in camicia (8), Scarlett-Jessica Rabbit (5), Kate Upton noleggia il vestito (9) https://t.c… - Corriere : Festival di Venezia: Candice solo in camicia (8), Scarlett-Jessica Rabbit (5), Kate Upton noleggia il vestito (9) -