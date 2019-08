Juventus | Raiola avrebbe offerto Matuidi all' Inter | valutato 20 milioni dai bianconeri

Mercato Juventus : Pogba - Mino Raiola sta usando la Juve? : Mercato Juventus: in Spagna sono certi che Mino Raiola stia usando la Juventus. Secondo quanto riportato da AS e riferito in Italia da CalcioMercato.com, il procuratore di Paul Pogba starebbe ‘usando’ la Juventus con il solo scopo di provocare una reazione da parte del Real Madrid. Mercato Juventus: Pogba, Mino Raiola sta usando la Juve […] More

Calciomercato Juventus - imminente la cessione di Kean all’Everton : Raiola è a Liverpool per definire i dettagli : L’agente del calciatore è a Liverpool per risolvere gli ultimi intoppi relativi all’ingaggio, prima della definitiva fumata bianca Il passaggio di Moise Kean dalla Juventus all’Everton è ormai questione di ore, Mino Raiola è volato a Liverpool per definire gli ultimi dettagli relativi all’ingaggio. Il giocatore percepirà tre milioni di euro a stagione, una cifra importante per un classe 2000, che ha comunque ...

Juventus - il sogno è il ritorno di Pogba : i dirigenti bianconeri hanno incontrato Raiola : La Juventus è partita per la tournée asiatica, dove sarà impegnata in alcuni match di International Champions Cup: la prima partita si disputerà domenica 21 luglio alle 13:30 ore italiane contro il Tottenham, successivamente ci sarà il match contro l'Inter mercoledì 24 luglio mentre l'ultima partita del torneo della Juventus è prevista il 10 agosto contro l'Atletico Madrid. Nel frattempo, la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato, ...

La Juventus abbraccia De Ligt - Raiola un mix fra Nedved e Ibra : L'attenzione del popolo juventino era tutta per Matthijs de Ligt, il 19enne difensore olandese sbarcato a Torino e che ha svolto visite mediche

Ufficiale - De Ligt alla Juventus : 75 milioni all’Ajax - 10 - 5 a Raiola : And the winner is: Mino Raiola. Boato della folla e applausi peraltro scanditi veramente ieri a Torino. L’agente di origini campane si conferma grande e assoluto protagonista del calciomercato internazionale. Raiola è il vero vincitore dell’operazione De Ligt alla Juventus. Ha spinto il club di Agnelli a spendere 75 milioni netti per l’acquisito del 19enne difensore centrale – divisi in cinque rate – e ha ritagliato ...

Juventus - Raiola descrive De Ligt : “Mix tra Nedved e Ibra - tra i giovani il numero uno. Pogba e Kean?…” : Ieri in tarda serata lo sbarco a Torino, questa mattina l’arrivo al JMedical per le visite mediche, più tardi la firma sul contratto e l’ufficialità. Questa l’intensa giornata di Matthijs De Ligt, accompagnato dal suo procuratore Mino Raiola. Juventus, De Ligt è arrivato al JMedical: folla entusiasta ad accoglierlo [FOTO E VIDEO] Il noto agente ha parlato alla stampa descrivendo il calciatore olandese: “De Ligt si ...

Juventus - Raiola esalta De Ligt : “meglio di Nedved e Ibrahimovic. Il ritorno di Pogba? Ecco cosa dico” : L’agente del difensore olandese ha parlato questa mattina ai media presenti fuori dal JMedical, soffermandosi anche sul futuro di Pogba e Balotelli La Juventus finalmente può abbracciare Matthjis De Ligt, il difensore olandese è arrivato ieri sera a Torino per svolgere questa mattina le visite mediche al JMedical. AFP/LaPresse Insieme a lui anche l’agente Mino Raiola, che ha parlato ai microfoni dei media presenti anche del ...

De Ligt-Juventus - clamoroso retroscena di mercato : il Barcellona aveva provato ad inserirsi con il benestare di Raiola : De Ligt ad un passo dalla Juventus, ma il Barcellona aveva provato ad inserirsi: clamoroso retroscena di mercato con i blaugrana che hanno giudicato troppo alte le richieste di Raiola Matthijs De Ligt è destinato ad essere un calciatore della Juventus, non dovrebbero esserci intoppi. Almeno non più. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe provato ad inserirsi per soffiare il giovane olandese ai bianconeri. Il ...

Pogba Juventus - svolta inaspettata : Nedved gela Raiola : Pogba Juventus – Negli ultimi mesi si è parlato tanto di un possibile “Pogback”. Il ritorno del Polpo a Torino sembrava un sogno realizzabile. Sogno che però potrebbe infrangersi contro le cifre assurde del possibile colpo. Infatti secondo quanto circola nelle ultime ore, Pogba non tornerà alla Juventus. L’ex bianconero, divorziato in casa con lo United ha […] More

Juventus e Inter - ecco i loro veri padroni : Raiola e Pastorello - per il salto di qualità : Uno in giacca e cravatta per ogni occasione, l' altro con t-shirt senza loghi e stile casual anche nei momenti più formali di una trattativa. Due modi di vivere il mestiere di procuratore agli antipodi che non preclude al meno elegante di avere uguale se non maggior successo del primo. Stiamo parlan

Moggi : 'De Ligt arriverà alla Juventus grazie ai buoni uffici di Raiola' : Gran parte delle società di Serie A hanno ufficialmente iniziato la preparazione estiva, e nel frattempo le rispettive dirigenze lavorano per allestire rose all'altezza di competere nel campionato e, per le qualificate, nelle coppe europee. L'attesa principale riguarda sicuramente la probabile ufficializzazione di De Ligt alla Juventus, che potrebbe arrivare entro questa settimana. L'idea della Juve è di mettere a disposizione di Sarri quanto ...

Raiola : 'De Ligt ha l'intesa con la Juventus' : La Juventus inizierà ufficialmente la preparazione estiva il 10 luglio, la rosa bianconera dopo le visite mediche si radunerà alla Continassa e successivamente si trasferirà in Asia per la tourneé che la vedrà impegnata in match importanti di International Champions Cup. Nel frattempo la dirigenza bianconera, dopo le ufficializzazioni di Ramsey, Rabiot, Pellegrini, Buffon e Demiral, continua a lavorare sul mercato, con l'idea di concretizzare ...

Matthijs De Ligt alla Juventus - Mino Raiola mette all'angolo l'Ajax : "Accordo rapido" : L'olandese Matthijs De Ligt si presenterà regolarmente in ritiro oggi con l'Ajax ma spera di trasferirsi al più presto alla Juventus. È il suo agente Mino Raiola a fare il punto della situazione sullo stato delle trattative per il difensore 19enne rivelazione dell'ultima Champions League. "Il giocat

Raiola : 'De Ligt spera che Juventus e Ajax trovino rapidamente un'intesa' : Mino Raiola ha rotto il silenzio e ora ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti su Matthijs De Ligt. L'agente ha confermato che il suo assistito ha un accordo con la Juventus. Dunque De Ligt ha scelto di trasferirsi a Torino e ora aspetta che i due club trovino un accordo. Raiola ha parlato al 'De Telegraaf' sottolineando che De Ligt si presenterà al ritiro dell'Ajax: "Il giocatore spera solo che la Juventus e l’Ajax trovino l’intesa ...