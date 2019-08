Juventus | Martusciello in conferenza stampa | colpo di scena su Sarri | indicazioni su

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2019) “è sempre stato presente in Continassa, sta bene, deve ultimare dei test nel pomeriggio e vediamo se riesce a esserci domani”. Sono le dichiarazioni di Giovanni, viceallenatore della, nel corso dellaalla vigilia della partita contro il Napoli all’Allianz Stadium, partita scudetto che non ha bisogno di presentazione. “Io vorrei checi fosse domani in panchina, perchè lui è l’allenatore della Juve ed è giusto che partecipi a questa festa. Se non ce la farà, troveremo sicuramente una soluzione di conseguenza”, ha aggiunto il tecnico campano. “Per me la partita di domani sarà particolare e rappresenterà un’emozione speciale, a livello professionale e personale. Sono campano e ho affetti a Napoli. Ma sarà una partita particolare anche per, che ha allenato il Napoli. Come me sarà ...

