Juventus | la polmonite non ferma Sarri | spunta foto sui social con accendino e sigarette

Sarri ha la polmonite - chi allenerà la Juventus? L’occasione della vita di Martusciello : Il destino ha voluto che Maurizio Sarri dovesse esordire sulla panchina della Juventus contro la sua ex squadra, il Napoli, che i bianconeri ospiteranno nella prossima giornata di campionato: l’allenatore dei bianconeri è stato colpito dalla polmonite e non sarà della partita domani pomeriggio a Parma. Chi siederà dunque sulla panchina della Juventus? A guidare i piemontesi sarà il suo secondo, Giovanni Martusciello, che è stato primo ...

Calcio - Serie A : Maurizio Sarri salterà Juventus-Napoli! L’allenatore non sarà in panchina per la polmonite : Maurizio Sarri non sarà in panchina per l’esordio stagionale della sua Juventus contro il Parma (sabato 24 agosto alle ore 18.00) e soprattutto non potrà guidare la sua squadra da bordocampo nemmeno in occasione della supersfida contro il Napoli in programma la settimana successiva. La società bianconera ha infatti comunicato che il coach toscano si è sottoposto a ulteriori accertamenti medici nella giornata odierna per comprendere lo ...

Juventus - Maurizio Sarri e la polmonite : non sarà in panchina nemmeno contro il Napoli : Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, non sarà in panchina nelle prime due giornate di campionato contro il Parma e il Napoli, come comunicato dal club bianconero. Sarri "è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti medici oggi, che hanno evidenziato un buon decorso clinico. Per ottenere una co

Juventus - nuovi guai pre-campionato. Maurizio Sarri ha la polmonite : a rischio la sua presenza contro il Parma : La Juventus potrebbe esordire sabato in campionato a Parma senza il suo nuovo allenatore in panchina. Maurizio Sarri, infatti, potrebbe essere costretto a saltare la sua attesissima prima partita ufficiale alla guida dei campioni d’Italia a causa di una polmonite che da giorni lo sta tormentando. Co

Comunicato Juventus : Sarri ha la polmonite. A forte rischio per Parma-Juventus : La Juventus ha diramato un Comunicato ufficiale sulle condizioni di salute di Maurizio Sarri cui è stata diagnosticata una polmonite. Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al JTC dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del persistere della sindrome influenzale, che lo ha colpito durante la scorsa settimana. Nel tardo pomeriggio è stato sottoposto ...

