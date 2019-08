Judo | Mondiali 2019 | terzo oro della Francia con Malonga nei -78 kg | Fonseca si impone a

Judo - Mondiali 2019 : Francia in grande spolvero con il titolo di Gahie nei 70 kg - sorpresa Van T End nei 90 kg : Il Campionato del Mondo 2019 di Judo è entrato ormai nella seconda parte con lo svolgimento della quinta giornata di gare, che ha assegnato i titoli iridati nei 70 kg femminili e nei 90 kg maschili. Alla Nippon Budokan Arena di Tokyo, sede delle gare olimpiche nel 2020, è andato in scena un Final Block interessante privo di alcune stelle ma che ha portato alle luci della ribalta dei nuovi protagonisti. In mattinata si era invece interrotto il ...

13.37 Ippon di Clerget a 2″ dalla fine!! La Francia porta così a casa la terza medaglia di giornata con il bronzo di Axel Clerget nei 90 kg maschili. Lo svedese Nyman (74° nel ranking prima della rassegna iridata) termina un Mondiale strepitoso in quinta piazza, riportandosi ad un soffio dalla zona qualificazione nel ranking olimpico. 13.32 Ultimi tre incontri del programma in arrivo. Si ...

9.42: Di seguito le composizioni degli incroci del Final Block dei -90 kg maschili: -90 kg maschili Ripescaggi: Clerget (Fra) vs Mehdiyev (Aze) / Toth (Hun) vs Silva Morales (CubI) SemiFinali: Van T End (Ned) vs Majdov (Srb) / Nyman (Swe) vs Mukai (Jpn) 9.41: Prodezza di Mukai! Ippon nel Golden Score e Silva ...

9.30: Waza-ari a 2'08" dal termine per Majdov. Mehdiyev gravato anche di due shido. Nel frattemp inizia il match tra il giapponese Mukai e il colombiano Silva Morales di alto profilo 9.28: A sorpresa è Nyman a prevalere contro il n.2 del mondo Toth nei -90 kg e sarà lui ad andare in semifinale per le medaglie. Il magiaro ai ripescaggi 9.28: Sul tatami il n.2 del mondo Toth che sta ...

Judo - Mondiali 2019 : Matteo Marconcini beffato da Kochman al terzo turno - l’Italia chiude senza medaglie : Si conclude con una beffarda sconfitta di Matteo Marconcini al terzo turno dei 90 kg il Campionato del Mondo 2019 di Judo per l’Italia, che concluderà la manifestazione senza medaglie per la seconda edizione consecutiva dopo Baku 2018. Dopo le premature eliminazioni odierne di Alice Bellandi e Nicholas Mungai, le ultime speranze di medaglia erano riposte proprio sull’ultimo medagliato iridato italiano, argento negli 81 kg a Budapest ...

8.11: Sarà dunque Kochman ad affrontare Majdov negli ottavi di finale dei -90 kg, mentre Silva Morales se la vedrà contro il britannico Stewart 8.09: Niente da fare! Kochman mette a segno una nuova proiezione, dominando letteralmente il match contro Marconcini e mette a segno l'ippon. Azzurri, purtroppo, tutti eliminati! 8.08: Arriva l'ippon di Kochman a 2'21" su ...

Judo - Mondiali 2019 : Nicholas Mungai esce di scena al terzo turno dei 90 kg per mano di Kuusik : Arriva l’ennesima delusione di questo Mondiale per l’Italia, che è costretta ad abbandonare il sogno di una possibile medaglia anche con Nicholas Mungai. Il Judoka nostrano è infatti uscito di scena al terzo turno dei -90 kg maschili ai Campionati del Mondo 2019 di Judo, in corso di svolgimento a Tokyo, per mano di un avversario ampiamente alla sua portata come l’estone Mattias Kuusik. Al prossimo turno ci sarebbe stata ...

7.48: In questo momento sul tatami l'azero Mehdiyev (n.4 del mondo) in vantaggio 1-0 (waza-ari) sul rappresentante delle Mauritius Feuillet 7.46: Purtroppo Mungai deve cedere per tre shido a Kuusik. L'estone si è dimostrato superiore e l'azzurro è costretto a salutare Tokyo… 7.45: Shido di penalità ancora per Mungai che ora è con le spalle al muro, quando manca 1′ ...

7.30 Sul tatami in questo momento l'americano Brown e il kazako Boznayev, mentre per i -70 kg femminili c'è la sfida tra l'uzbeka Matniyazova e la britannica Conway (n.7 del ranking) 7.28: Vedremo dunque Mungai impegnato tra circa 20′ contro il campione europeo Under23 Kuusik, mentre tra 40′ Marconcini se la vedrà contro l'insidioso israeliano Li ...

Judo - Mondiali 2019 : Nicholas Mungai e Matteo Marconcini al terzo turno dei -90 kg - subito eliminata Alice Bellandi nei -70 kg : Luci e ombre per l’Italia in quest’altra giornata di incontri dei Mondiali 2019 di Judo. In programma quest’oggi, sul tatami della Nippon Budokan Arena di Tokyo (Giappone), il programma dei -70 kg femminili e dei -90 kg maschili. Ebbene, accedono al terzo turno della prova maschile Matteo Marconcini e Nicholas Mungai. L’ultimo Judoka a vincere una medaglia iridata Senior (argento), ma si parlava dei -81 kg (due anni fa), ...

Favoriti di tutte le categorie – Convocati Italia ai raggi X – Riepilogo finali quarta giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2019 di Judo in corso di svolgimento alla Nippon Budokan di Tokyo, in Giappone. Per l'Italia si tratta dell'ultima spiaggia per sbloccarsi nel medagliere e per tornare sul podio ...

Judo - Mondiali 2019 : Agbegnenou trionfa nei 63 kg dopo una finale leggendaria con Tashiro - negli 81 kg vince Muki : Il Final Block della quarta giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Judo si è concluso in maniera scoppiettante, con un colpo di scena dopo l’altro e con un combattimento che verrà ricordato a lungo come uno dei più intensi degli ultimi anni. Nelle eliminatorie si era invece fermata l’avventura dei quattro italiani impegnati quest’oggi nei tabelloni iridati delle categorie -63 kg femminili e -81 kg maschili, lasciando ancora ...

14.03 La DIRETTA LIVE di oggi da Tokyo si chiude qui. Giornata nera per l'Italia ma lo spettacolo non è mancato. Grazie per la cortese attenzione. A domattina 14.01 Iniziano le premiazioni mentre la giornata si conclude 13.59 Successo di grande intellingenza per Muki che sorprende in due occasioni Casse, prima con l'1-0, quindi con l'IPPON 13.57 Muki passa in vantaggio ed è ...

13.59 Successo di grande intellingenza per Muki che sorprende in due occasioni Casse, prima con l'1-0, quindi con l'IPPON 13.57 Muki passa in vantaggio ed è IPPON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oro per l'israeliano!!! 13.55 Nessuno dei due sfidanti sta dominando, siamo 0-0 a 2:28 13.54 Si parte!! Subito grande equilibrio 13.52 Ed ora non rimane che il match per l'oro dei ...