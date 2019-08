Italia Under 21 | i convocati di Nicolato | 12 volti nuovi | “accolti” Kean e Zaniolo

Volley - Mondiali Under 2019 : Italia maestosa - azzurrini in Finale! Travolto l’Egitto - domani la sfida alla Russia : Una maestosa Italia si è qualificata alla Finale dei Mondiali Under 19 di Volley maschile che si stanno disputando a Tunisi, gli azzurrini hanno Travolto l’Egitto con un sonoro 3-0 (25-18; 25-16; 25-17) e ha così guadagnato il pass per l’atto conclusivo che giocheranno domani sera (ore 21.00) contro la Russia capace di travolgere l’Argentina per 3-0. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza hanno confermato il favore del pronostico ...

Italia Under 21 - il nuovo ct Paolo Nicolato riparte da Catania : esordio con la Moldavia - poi qualificazioni : Venerdì le convocazioni di Nicolato per le gare con Moldavia e Lussemburgo. Lunedì gli Azzurrini partiranno per Catania, dove il 6 settembre il neo tecnico esordirà nell’amichevole con la Moldavia. L’11 settembre il debutto nelle qualificazioni europee. La Nazionale Under 21 riparte da Paolo Nicolato, scelto in estate dalla FIGC per guidare gli Azzurrini dopo gli ottimi risultati raggiunti con l’Under 19 e l’Under 20, rispettivamente ...

Volley - Mondiali Under 19 : Italia indemoniata - azzurri in semifinale! Travolto il Giappone - ora si sogna : Italia letteralmente scatenata ai Mondiali Under 19 di Volley maschile, gli azzurrini hanno Travolto il Giappone con uno schiacciante 3-0 (25-17; 25-12; 25-14) e si sono così qualificati brillantemente alle semifinali della rassegna iridata di categoria in corso di svolgimento a Tunisi. La nostra Nazionale ha infilato la sesta vittoria consecutiva nel torneo (la quinta col massimo scarto) e domani tornerà in campo per affrontare la vincente di ...

Volley - Mondiali Under 19 : l’Italia demolisce Cina Taipei e vola ai quarti di finale - ora sfida al Giappone : L’Italia ha demolito Cina Taipei con un roboante 3-0 (25-7; 25-17; 25-22) e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali Under 19 di Volley maschile che si stanno disputando a Tunisi. Gli azzurrini hanno surclassato la modesta compagine asiatica in poco più di un’ora di gioco e hanno staccato meritatamente il pass per il prossimo turno a eliminazione diretta. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza hanno infilato il quinto successo ...

Volley - Mondiali Under 2019 : l’Italia liquida l’Iran - vince il girone e vola agli ottavi. Tabellone agevole per gli azzurri : L’Italia non si ferma più ai Mondiali Under 19 di Volley maschile, gli azzurrini hanno sconfitto l’Iran detentore del titolo per 3-1 (25-16; 25-18; 24-26; 25-11) e hanno così concluso la fase a gironi al primo posto, forti di ben cinque vittorie consecutive. Grazie a questo risultato ottenuto a Tunisi, i ragazzi di coach vincenzo Fanizza si sono garantiti un facile accoppiamento per gli ottavi di finale, la nostra Nazionale tornerà ...

Volley - Mondiali Under 19 : l’Italia travolge la Colombia - terza vittoria consecutiva e ottavi in tasca : L’Italia non si vuole più fermare ai Mondiali Under 19 di Volley maschile, a Tunisi gli azzurrini hanno travolto la Colombia con un secco 3-0 (25-18; 25-19; 25-13) e hanno così conquistato la terza vittoria consecutiva nel torneo confermandosi al comando del proprio girone. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza osserveranno il turno di riposo nella giornata di domani e poi domenica torneranno in campo per affrontare l’Iran detentore ...

Volley - Mondiali Under 2019 : l’Italia travolge la Rep. Ceca - seconda vittoria per gli azzurrini : seconda vittoria consecutiva per l’Italia ai Mondiali Under 19 di Volley maschile che si stanno disputando a Tunisi. Dopo il sofferto successo ottenuto ieri al tie-break contro la Bulgaria, oggi gli azzurrini sono stati perfetti contro la Repubblica Ceca e si sono imposti con un rapido 3-0 (25-14; 25-12; 25-13). Supremazia totale da parte dei ragazzi di coach Vincenzo Fanizza che hanno così blindato la qualificazione agli ottavi di finale, ...

Volley - Mondiali Under 19 : l’Italia parte vincendo - Bulgaria battuta al tie-break. Che Michieletto : Debutto con i fiocchi per l’Italia agli Europei Under 19 di Volley maschile che sono incominciati oggi a Tunisi. Gli azzurri hanno sconfitto la Bulgaria per 3-2 (25-14; 21-25; 25-17; 22-25; 15-7) e hanno così avuto la meglio contro uno degli avversari più ostici della Pool B in cui figurano anche l’Iran detentore del titolo, la Repubblica Ceca e la modesta Colombia. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza hanno portato a casa una ...

Volley - Mondiali Under 19 : Italia a caccia del podio. Sfida a USA - Russia e Brasile in Tunisia : I Mondiali Under 19 di Volley maschile si disputeranno in Tunisia dal 21 agosto al XX, la rassegna iridata di categoria farà tappa in Nord Africa dove 20 Nazionali si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato che due anni fa venne conquistato a sorpresa dall’Iran che sconfisse la Russia in finale. Le squadre partecipanti sono state suddivise in quattro gironi da cinque formazioni ciascuno, le prime quattro classificate di ogni ...

Pallanuoto - Europei Under 17 Tbilisi 2019 : Spagna-Italia 6-10. Azzurrini campioni nel ricordo di Ferdinando Pesci : A poco più di dieci giorni dalla scomparsa di Ferdinando Pesci, allenatore della Nazionale Under 17 di Pallanuoto, l’Italia si aggiudica gli Europei di categoria, vincendo a Tbilisi, in Georgia, la finale contro la Spagna per 10-6. Mattatore odierno capitan Ferrero, autore di una cinquina, ma va sottolineata anche la doppietta del talentino dell’Ortigia, Cassia. Così il presidente FIN Paolo Barelli al sito federale: “Questi ...

Softball - Mondiali Under19 2019 : Stati Uniti in trionfo! Giappone sconfitto 4-3 in otto inning - solo nona l’Italia : Si chiudono con il successo degli Stati Uniti i Mondiali di Softball under-19 2019, con la selezione di casa capace di sconfiggere 4-3 il Giappone, al termine di una finale molto equilibrata, e decisa solamente all’ottavo inning. A far voce grossa sono le due pitcher, che non concedono molto spazio alle battitrici, chiudendo i primi sette parziali addirittura sullo 0-0, per una sfida tuttavia non avara di emozioni, e nella quale la ...

Basket - Europei Under16 : Italia-Russia 73-68 - gli azzurrini si tingono di BRONZO al Carnera di Udine : Il Basket italiano può sorridere guardando alle proprie rappresentative giovanili. Dopo gli ori Europei vinti dalle selezioni Under20 e Under18 femminili, oggi l’Under16 maschile ha conquistato un onorevolissimo BRONZO nella rassegna continentale, battendo 73-68 la Russia e conquistando la terza medaglia in questa magica estate per il movimento nostrano. Gli azzurrini, che non salivano sul podio dal 1991, hanno ottenuto anche la ...

