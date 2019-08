Italia-Francia rugby oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Rugby - Test Match estate 2019 : in Francia prende forma l’Italia che vedremo in Coppa del Mondo : Test Match estivo numero tre per l’Italia del Rugby sulla strada che porta verso la Coppa del Mondo: dopo la sconfitta con l’Irlanda ed il largo successo con la Russia, gli azzurri della palla ovale si sono spostati in Francia, dove domani, venerdì 30 agosto, allo Stade de France di Parigi, sfideranno i padroni di casa alle ore 21.10. L’Italia potrà giocare a cuor leggero e senza pensieri di ranking: se la vittoria contro la ...

Basket 3×3 - Women’s Series 2019 : spiccano Francia e Spagna. L’Italia saluta la competizione : La prima giornata dell’undicesima tappa delle Women’s Series 2019 di Basket 3×3, in programma a Debrecen in questi giorni, ha visto, come al solito, le otto formazioni iscritte sfidarsi in due gironi da quattro squadre. L’Italia inserita nel gruppo B con Spagna, Ucraina e Bielorussia, non è riuscita a passare il taglio e domani non sarà protagonista della fase finale. Nel girone A, invece, la Francia ha avuto la meglio di ...

Nuova Commissione Ue : in ritardo la formazione della squadra. Mancano i candidati di Italia e Francia : La presidente Ursula von der Leyen vorrebbe completare per metà mese l’elenco dei commissari e sta iniziando a sondare i nomi proposti, ma fatica a trovare la quadratura del cerchio. Mentre l’Italia chiede tempo e la Gran Bretagna si chiama fuori

Fuoristrada : le federazioni di Italia e Francia siglano una storica partnership : Stipulato un importante patto di collaborazione tra la Fédération Francaise de 4x4 (FF4x4) e la Federazione Italiana...

Bruxelles - al via i colloqui per i commissari. Solo Italia - Francia e Romania non presentano candidati : 26 agosto: la data era scolpita nell’agenda del governo dimissionario. Non un ultimatum ma un termine previsto dall’Unione europea per le proposte dei Paesi al presidente eletto Ursula von der Leyen per la prossima Commissione: 24 Paesi su 27 hanno reso nota la propria scelta, mentre all’appello mancano Francia, Romania e Italia, dove la trattativa sui nomi è stata congelata dalla crisi di governo. “Prima i candidati vengono ...

Vacanze al “bacio” per i Beckham che dopo l’Italia volano in Francia da Elton John : dopo aver passato parecchi giorni in Puglia, la famiglia Beckham è volata in Francia dall'amico Elton John, che li ha ospitati insieme al marito sul suo favoloso yacht. In questa fine d’estate, che non ha visto nascere troppi amori sotto il sole, ha visto però consolidarsi molte coppie, come quella formata da David e Victoria Beckham, che dopo aver passato insieme a tutta la famiglia una vacanza in Puglia, nel fine settimana hanno ...

Basket – Torneo AusTiger : Italia sconfitta dalla Francia - le parole del ct Sacchetti e della coppia Gallinari-Gentile : I protagonisti azzurri hanno espresso il proprio punto di vista sulla sconfitta maturata contro la Francia Progressi confermati. E se possibile anche qualcosa in più. L’Italia esce sconfitta dalla Francia (80-82) nel penultimo test prima dell’esordio al Mondiale (31 agosto) ma dopo la buona prova offerta due giorni fa contro la Serbia, oggi gli Azzurri hanno lottato ancora per 40 minuti contro una delle formazioni più forti ai nastri di ...

Diretta Italia Francia/ Risultato live : percorsi divergenti delle nazionali - basket - : Diretta Italia Francia, Risultato live: i percorsi divergenti delle due nazionali in vista dell'amichevole di lusso in programma questa mattina

Italia-Francia basket oggi - Torneo di Shenyang 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si gioca quest’oggi il secondo dei tre incontri in programma per l’Italia al Torneo AusTiger, in corso di svolgimento tra Shenyang e Anshan, in Cina. Questa volta, di fronte c’è la Francia. La formazione di Meo Sacchetti affronta una delle principali candidate a giocarsi le medaglie: la squadra transalpina possiede uno dei roster più profondi e completi dei Mondiali che si stanno avvicinando. Il coach è Vincent Collet, da dieci ...