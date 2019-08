iPhone 11 arriverà il 10 settembre | previste novità sulle fotocamere ma niente 5G

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2019) È ufficiale:11 sarà presentato il 10presso lo Steve Jobs Theater nell’Apple Park di Cupertino, alle 19 ore italiane. Il motto dell’evento è “By Innovation Only” e, sebbene non ci siano informazioni ufficiali sui prodotti che saranno oggetto di presentazione, gli esperti si aspettano l’esordio di almeno tre nuovi. Pochi i cambiamenti previsti dal punto di vista estetico rispetto agli attuali, i nuovi modelli dovrebbero stupire con lerelative al comparto fotografico: i successori diXs e Xs Max presenteranno per la prima volta una tripla fotocamera posteriore. Mentre, il futuroXr dovrebbe integrare due sensori fotografici. La versione 5G è attesa per il prossimo anno. I modelli di quest’anno dovrebbero essere tutti equipaggiati con il processore A13 Bionic e dovrebbero supportare la ricarica wireless inversa, già vista a ...

