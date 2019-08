Inter | possibile svolta Icardi | su di lui ci sarebbe l' Atletico Madrid

Calciomercato Inter – Icardi apre all’addio? No al Monaco - sì all’Atletico Madrid : ed è possibile anche il rinnovo! : Dopo aver rifiutato il Monaco, lcardi avrebbe mostrato Interesse per un possibile trasferimento all’Atletico Madrid: l’Inter studia la formula del prestito e un possibile rinnovo del contratto L’arrivo di Alexis Sanchez, che verrà utilizzato da seconda punta, completa ancor di più l’attacco dell’Inter nel quale Icardi ricopre l’ultimo slot disponibile. A dirla tutta, l’argentino è fuori squadra: probabilmente Conte, prima di utilizzarlo, ...

Inter : possibile la cessione di Gabigol - in entrata Milinkovic-Savic obiettivo numero uno : L'Inter è sicuramente la grande protagonista di quest'ultima settimana di calciomercato. Ieri i nerazzurri hanno ufficializzato gli acquisti di Cristiano Biraghi, arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a dodici milioni di euro dalla Fiorentina, e di Alexis Sanchez, arrivato in prestito secco dal Manchester United. Non è finita qui, però, visto che nelle intenzioni della società nerazzurra c'è quella di fare un ultimo regalo al ...

Inter e Juventus - potrebbe sbloccarsi Icardi per Dybala : possibile contatto tra i due club : Prove di disgelo tra Inter e Juventus in vista degli ultimi giorni di calciomercato. Le due società hanno sicuramente caratterizzato questa sessione estiva, in particolar modo per la rivalità tra Giuseppe Marotta e Fabio Paratici e l'affare Romelu Lukaku. I nerazzurri hanno battuto la concorrenza dei bianconeri, portando il belga a casa per 65 milioni di euro più bonus, anche grazie al rifiuto di Paulo Dybala a trasferirsi al Manchester United. ...

L'Inter avrebbe convocato Wanda Nara in sede : possibile incontro con Marotta e Zhang : In casa Inter c'è grande entusiasmo dopo il successo ottenuto all'esordio in campionato contro il Lecce ieri sera per 4-0. Una gara che ha messo in evidenza la prestazione di Romel Lukaku, autore di un gol e di altre giocate che hanno infiammato il Meazza. Il belga sembra aver fatto già dimenticare Mauro Icardi che, comunque, con la maglia nerazzurra ha messo a segno più di centoventi gol. Il centravanti argentino è fuori dal progetto e il ...

Mercato Inter : Biraghi e Sanchez sarebbero vicinissimi - Vidal possibile colpo last minute : Tre acquisti in sei giorni per il Mercato dell’Inter. Inizia l’ultimo sprint delle trattative, che chiuderanno il 2 settembre, e Marotta non vuole farsi trovare impreparato. Antonio Conte, dopo l’ottimo esordio di ieri, ha bisogno di alcune pedine per migliorare la sua rosa e dare l’assalto alla Juventus. Sono ore caldissime sui fronti Sanchez e Biraghi che sistemerebbero attacco e fascia sinistra. Concluse queste due operazioni si andrà ...

Inter - la Juventus avrebbe aperto al possibile scambio tra Icardi e Dybala : Inter e Juventus ancora protagoniste nell'ultima settimana di calciomercato. I nerazzurri devono fare ancora alcuni ritocchi per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Antonio Conte, mentre i bianconeri hanno l'esigenza di vendere per abbassare i costi eccessivi e vista la grande abbondanza di giocatori a disposizione di Maurizio Sarri. E gli Interessi di entrambe le società potrebbero intrecciarsi in questi ultimi giorni, cercando di ...

Calciomercato Inter – Passi avanti nell’operazione Sanchez - martedì il possibile sbarco in Italia : i dettagli : Il calciatore cileno potrebbe arrivare in Italia martedì per sostenere le visite mediche, ma ancora va trovato l’accordo tra Inter e Manchester United Alexis Sanchez si avvicina ad essere un nuovo giocatore dell’Inter, l’operazione con il Manchester United è potrebbe concludersi già nelle prossime ore, con il possibile sbarco in Italia fissato già nella giornata di martedì. Il giocatore ha detto sì ai nerazzurri, ...

Calciomercato Inter – Sorpasso alla Juventus per Federico Chiesa : i motivi che rendono possibile la trattativa : L’Inter è decisa a superare la Juventus per Federico Chiesa: il giocatore accetterebbe la destinazione e la Fiorentina preferirebbe non cedere il proprio pupillo ai rivali bianconeri Nelle prime settimane di mercato la Juventus sembrava aver messo le mani su Federico Chiesa. Accordo raggiunto nel bel mezzo del caos societario della Fiorentina, giocatore pronto a forzare la cessione. Situazione che poi si è risolta in un nulla di fatto, con ...

Inter - possibile accelerazione per Dzeko : ci sarebbe fiducia per la fumata bianca : L'Inter ha archiviato ieri la questione Romelu Lukaku, ufficializzando il suo acquisto dal Manchester United per sessantacinque milioni di euro più bonus, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita in favore dei Red Devils. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte, dunque, ha avuto il primo dei due attaccanti richiesti, dopo aver disputato il precampionato con il giovanissimo classe 2002, Sebastiano Esposito e l'adattato Ivan Perisic a comporre ...

Impossibile Ancelotti - all’Inter (Miami) di Beckham potrebbe andare Gattuso : Beckham vuole Gattuso. La prima scelta era Carlo Ancelotti. Ma era una trattativa troppo complicata, per non dire Impossibile. Ancelotti è a Napoli. E David Beckham ha dovuto fare marcia indietro. La sua Inter Miami non potrà avere in panchina il nome prestigioso che cercava, come anticipato dal Sun. Beckham si è rivolto altrove, sempre alla grande famiglia milanista. E ha contattato Rino Gattuso che attualmente è senza panchina. Al suo posto il ...

Inter - possibile ripresa della trattativa con la Juventus per lo scambio Icardi-Dybala : Inter e Juventus potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per discutere lo scambio tra Mauro Icardi e Paulo Dybala. Un'ipotesi già presa in considerazione qualche settimana fa e che potrebbe tornare di moda nei prossimi giorni. Questo perché entrambi i giocatori avrebbero rifiutato le rispettive offerte giunte fino a questo momento in società. L'ex capitano nerazzurro avrebbe detto di no alle proposte arrivate da Napoli, Roma e dai club ...

Inter - possibile cessione per Borja Valero : potrebbe tornare alla Fiorentina : L'Inter sta attuando una vera e propria rivoluzione sul mercato in vista della prossima stagione. In particolar modo a centrocampo ci sono stati e ci saranno ancora tanti cambiamenti. Sono arrivati Stefano Sensi dal Sassuolo e Nicolò Barella dal Cagliari, mentre è andato via Radja Nainggolan, proprio nel club sardo. Il belga non sarà l'unico, comunque, a lasciare i nerazzurri. In uscita, in quel reparto, infatti, ci sono anche Joao Mario, che ...

Calciomercato Inter – Icardi vuole solo la Juventus - oppure resterà : ma riallacciare i rapporti è impossibile : Mauro Icardi non è convinto delle piste Napoli e Roma, il bomber argentino vuole solo la Juventus: l’attaccante preferirebbe anche restare e convincere Conte, ma l’Inter appare irremovibile Il mercato dell’Inter prosegue a rilento a causa della situazione legata al futuro di Mauro Icardi. L’attaccante argentino è finito da diversi mesi ai margini della rosa e tanto la dirigenza, quanto il nuovo allenatore Antonio Conte, hanno espresso ...