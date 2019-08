Infortunio Pavoletti | l’attaccante su Instagram | “Bella batosta | ma ci vediamo presto in

Infortunio Pavoletti - tegola per il Cagliari : lungo stop per l’attaccante : Brutte notizie per l’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti, che ha svolto questo pomeriggio ulteriori controlli a seguito dell’Infortunio rimediato in occasione della gara contro il Brescia: gli esami strumentali, eseguiti presso la casa di cura polispecialistica ‘Sant’Elena’ di Quartu, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Il bomber rossoblù ...

Serie A - il report degli allenamenti : brutto Infortunio per Rogerio - a parte Pavoletti e Castagne : NAPOLI – Seduta mattutina oggi per il Napoli al centro tecnico di Castel Volturno, in vista del big match di campionato contro la Juventus, in programma sabato sera all’Allianz Stadium, alle 20.45. La squadra, sul campo 1, ha iniziato la sessione con riscaldamento e una Serie di torelli. Successivamente, i ragazzi di Carlo Ancelotti, incluso il neo acquisto Hirving Lozano, hanno fatto del lavoro tecnico-tattico. Chiusura della ...