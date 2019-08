Infortunio Chiellini | stagione a rischio | rottura del crociato | i dettagli

Fonte : juvedipendenza

(Di venerdì 30 agosto 2019)– Inizia malissimo labianconera. Un fulmine a ciel sereno. Bruttissima tegola per la Juventus di mister Maurizio Sarri che perde capitan Giorgio. Lo annuncia la società con un comunicato diramato in questi minuti tramite il sito ufficiale del club., le ultimissime Ecco la nota: “Nel corso dell’allenamento odierno Giorgioha riportato … More

DiMarzio : #Juventus, grave infortunio per #Chiellini in allenamento - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro per Chiellini: sarà necessario un inter… - AlfredoPedulla : Grave infortunio a #Chiellini: la #Juve valuta e riflette. Anche su #Umtiti -