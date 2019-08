Infortunio Chiellini | eleganza Inter | “Pronta guarigione | ci rivediamo in campo” FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2019), brutta notizia per la Juventus e per Maurizio Sarri. Si è fermato il capitano e lo stop non è una barzelletta: lesione del legamento crociato, servirà operazione., cosa succede adesso al mercato della Juventus Intanto, da segnalare a tal proposito un grande gesto die sportività da parte dell’, che sul profilo ufficiale Twitter ha voluto lasciare un messaggio di incoraggiamento al difensore italiano: “Pronta– si legge – Un grande in bocca al lupo a Giorgio, cipresto in campo per altre grandi sfide!”. Non una cosa che si vede tutti i giorni, a maggior ragione se a compiere il gesto è la più grande rivale in campo. PRONTAUn grande in bocca al lupo a Giorgio @, cipresto in campo per altre grandi sfide! #FCIM —...

