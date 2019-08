“Incontri ravvicinati” per Two Point Hospital disponibile oggi

Fonte : gamerbrain

(Di venerdì 30 agosto 2019) Buon compleanno a noi! Twocelebra il suo primo anniversario questa settimana; un anno fantastico pieno di ironia, troppe (152!) malattie insolite e tanti pazienti curati oppure deceduti (ops), che abbiamo deciso di festeggiare introducendo nuovi contenuti in Two! Dagli appassionati potranno acquistare Incontri ravvicinati, una nuova espansione in cui specie extraterrestri arrivano nella Contea di Twomentre accadono eventi misteriosi. Incontri ravvicinati èal prezzo di 8,99 €, ma se acquistato entro il 5 settembre si può usufruire di uno sconto per il lancio del 10%. In qualità di medico generico supremo, dovrai affrontare una serie di nuove malattie spaziali, come il piattume, la batracia e la sfrantascienza, ma non abbatterti se ti accorgi che curare tutti i ...

