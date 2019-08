Incendi Amazzonia | WWF | “Tre ecoregioni sotto scacco del fuoco nell’area fra Bolivia

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2019) L’è ancora: da un lato la natura divorata dalle fiamme, dall’altro popolazioni che restano senza spazi per vivere e sostenersi. Per capire quali siano le ‘micce’ che hanno scatenato questo inferno e come si stia affrontando questa emergenza, il WWF ha raccolto la testimonianza di Jordi Surkin, direttore dell’Unità di Coordinamento Amazzonica del WWF Latino America che vive e lavora in una delle aree più colpite della foresta tropicale sudamericana, la foresta di Chikitana del territoriono. TRECOLPITE NEL CUORE “Glistanno colpendo tretra le più importanti per il pianeta, in una area compresa tra, Brasile e Paraguay: la prima è l’, la foresta tropicale più estesa del pianeta, bacino idrico fondamentale che conserva il 20% dell’acqua globale e che riesce a stoccare il 25% del carbonio presente sulla terra. ...

Internazionale : L’Amazzonia brucia anche per produrre la carne che mangiamo. L'articolo di Stefano Liberti, @abutiago - amnestyitalia : Invece di negare la dimensione della crisi in #Amazzonia, il presidente #Bolsonaro dovrebbe assumere iniziative per… - wireditalia : Al momento ci sono 6.902 focolai attivi in Angola e 3.395 in Repubblica democratica del Congo. Mentre in Brasile so… -