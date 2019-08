Incendi Amazzonia | Bolsonaro Jr | “Non ci dobbiamo prostituire”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2019) Eduardo, figlio del presidente Jaire presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati brasiliana, ha detto che il suo paese non si deve “prostituire” per ottenere assistenza internazionale per la protezione ambientale dell’. In dichiarazioni diffuse da G1, il sito news della Globo, Eduardosi e’ chiesto: “rimanere qui, accettando fondi per l’e prostituendoci in nome di questo? Qui siamo in Brasile, chi comanda siamo noi”, per poi aggiungere che “se vogliono continuare a donare, che lo facciano, e se non vogliono allora gli diamo un abbraccio: non possiamo stare qui a piangere per fare tutto il possibile per quei soldi”. “Non c’e’ modo che si accettino soldi da chi ferisce la tua sovranita'”, ha sottolineato il figlio del presidente ...

