Fonte : blogo

(Di venerdì 30 agosto 2019) Uno dei topos più inquietanti del genere thriller, ovvero la figura del bambino violento e capace di tutto, è al centro di Indicon la, il film-tv in onda questa sera, 30 agosto 2019, alle 21:20 su. Ovviamente, per contrastare il temibile antagonista di questa pellicola, non poteva non esserci la classicaindifesa.Indicon la, la trama La protagonista, infatti, è Kate (Morgan Obenreder), una giovane studentessa di francese in cerca di un lavoro perqualche soldo in più. Grazie alla sua amica Starlee (Caroline Kwan) ottiene un colloquio con Edward Martell (David Rees Snell), un facoltoso uomo che vive in un vigneto. Sua moglie, Elizabeth (Elizabeth Leiner), è morta in circostanze misteriose un anno prima, e l'uomo ora si occupa della figlia Rose (Violet Hicks) e del figlio Jack (Tucker Meek), con l'aiuto della governante, la ...

ImDayoung99 : @kn_kSeung *colta alla sprovvista da quel gesto, si mette a ridacchiare* Non so se lo conosci, oppa... Ha una voce… - Giusepp32743094 : RT @Anto0671Lepre: ... le persone discrete sono come i tramonti : se ne vanno in punta di piedi , senza fare rumore . - SerieTvserie : In punta di piedi con la morte, su Raidue fare la babysitter non è mai stato così pericoloso -