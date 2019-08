Il trailer di “Chiara Ferragni-Unposted” | dopo Venezia nelle sale

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 31 agosto 2019) Ildi "Chiara- Unposted", il film di Elisa Amoruso, che sarà presentato alla 76esima Mostra Internazionale d`Arte Cinematografica die sarà al cinema con 01 Distribution il 17, 18 e 19 settembre. Chiara, 31 anni, 15 milioni di follower, secondo la rivista Forbes prima influencer al mondo nel campo della moda, in pochissimo tempo è diventata un`icona, di stile, di eleganza, di vita. Nell`era dei social network, in cui la popolarità conta più di qualunque altro valore, avere milioni di fan virtuali è un potere immenso, che stravolge ogni forma di comunicazione e porta ad avere successo attraverso una strada apparentemente facile, diffondendo l`illusione per cui basta fare dei post su Instagram per guadagnare e avere una vita da sogno.Il 2018 per lei è stato un anno denso di avvenimenti: la nascita del figlio Leone, il matrimonio con il rapper Fedez, ...

