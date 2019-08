Il terzo giorno al Festival di Venezia

Juventus - terzo giorno di ritiro : domani 13 luglio primo allenamento per Cristiano Ronaldo : terzo giorno di ritiro per la Juventus, che oggi ha svolto una doppia sessione di lavoro. I bianconeri, questa mattina, sono scesi in campo verso le 10 e hanno lavorato per lo più sulla parte atletica. Al termine dell'allenamento i giocatori sono rimasti al JTC per il pranzo e per il riposo pomeridiano. Infatti, la squadra ha la possibilità di soggiornare nel nuovo J Hotel che aprirà anche al pubblico il 24 agosto. Dopo la siesta post pranzo la ...