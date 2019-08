Il Sole 24 Ore | l’inceneritore di Acerra si ferma per 35 giorni E’ subito emergenza

I resti dei cetacei massacrati alle iSole Faroe gettati da una scogliera : orrore senza fine : I volontari di Sea Shepherd hanno documentato lo scarico in mare di pezzi, feti e carcasse integre di globicefali adulti massacrati durante la grindadrap del 27 agosto, la spietata "caccia tradizionale" ai cetacei che si consuma alle isole Faroe. I resti dei mammiferi marini sono stati trasportati con un camion e gettati da una scogliera.Continua a leggere

Control : le versioni per conSole a confronto - quale sarà la migliore? : Control è una pubblicazione molto recente, ma Digital Foundry non ha perso tempo e ha subito messo alla prova il titolo comparando le versioni PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X.Premesso che Control è un piacere per la vista su tutte queste piattaforme, è una dato di fatto che a seconda del modello di console variano alcuni parametri meramente tecnici. Su Xbox One S per esempio il gioco è riprodotto a 720p, su PS4 a 900p, mentre su PS4 Pro a ...

Sole 24 Ore : accordo tra Vodafone e Sky per il calcio online : Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, è stata raggiunta un’intesa tra Vodafone e Sky per la Serie A. Tra i suoi nuovi pacchetti, Vodafone ne proporrà uno specifico con un’offerta di Now Tv (la piattaforma Ott di Sky) comprensiva delle 7 partite su 10 a settimana della Serie A di cui Sky detiene i diritti in esclusiva. Esisteva già un’offerta sullo sport, ma non comprendeva la Serie A. Ora si aggiungono anche le 7 partite della massima ...

Da Un Posto al Sole al Paradiso delle Signore : Nadia - moglie di Renato - interpreta Flavia : L'attrice Magdalena Grochowska, Nadia nelle trame della soap napoletana, sarà tra i protagonisti della quarta stagione de Il Paradiso delle Signore daily.

Anticipazioni Un posto al Sole del 27 agosto : Marina commette un errore contro Arturo : La soap Un posto al sole tornerà oggi 27 agosto su Rai 3 a partire dalle ore 20:45 circa. La puntata odierna ripartirà dal desiderio di Marina Giordano di provare l'innocenza del padre Arturo, condannato molti anni prima per un omicidio mai commesso. Latitante da decenni e gravemente malato, l'uomo si è rivolto alla figlia dopo una lunga assenza per chiederle il suo aiuto. Ma non sarà facile, a distanza di così tanto tempo, trovare le prove che ...

Sole 24 Ore : i paradisi fiscali della prima giornata di campionato : I paradisi fiscali della prima giornata di campionato, è un pezzo pubblicato ieri dal Sole 24 Ore che evidenzia che Sono sette su venti i club della Serie A posseduti da società straniere e, guarda caso, tutti sono controllati da entità che hanno sede in paradisi fiscali come il Delaware (Stati Uniti), le ISole Cayman, il Lussemburgo e l’Olanda, altro paese messo sotto la lente della Commissione Ue per la sua politica fiscale troppo ...

Sole 24 Ore : i paradisi fiscali della prima giornata di campionato : I paradisi fiscali della prima giornata di campionato, è un pezzo pubblicato ieri dal SOLe 24 Ore che evidenzia che Sono sette su venti i club della Serie A posseduti da società straniere e, guarda caso, tutti sono controllati da entità che hanno sede in paradisi fiscali come il Delaware (Stati Uniti), le ISOLe Cayman, il Lussemburgo e l’Olanda, altro paese messo sotto la lente della Commissione Ue per la sua politica fiscale troppo ...

Sondaggio Winpoll-Sole 24 Ore - Lega di Matteo Salvini crolla al 33 - 7 per cento. Crescono M5s e Pd : La crisi di governo sta facendo malissimo a Matteo Salvini. Secondo un Sondaggio Winpoll-Sole 24 Ore pubblicato sul quotidiano economico la Lega è passata dal 38,9 per cento del 30 luglio al 33,7 perdendo così più di cinque punti. Mentre il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e il Pd di Nicola Zinga

Sole CUORE AMORE - RAI 3/ Daniele Vicari racconta l'Italia - 23 agosto - : SOLE CUORE AMORE andrà in onda su Rai 3 oggi, venerdì 23 agosto, alle ore 21.05. Daniele Vicari racconta l'Italia grazie a Isabella Regonese.

Sole cuore amore film stasera in tv 23 agosto : cast - trama - streaming : Sole cuore amore è il film stasera in tv venerdì 23 agosto 2019 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Sole cuore amore film stasera in tv: cast La regia è di Daniele Vicari. Il cast è composto da Isabella Ragonese, Eva Grieco, Francesco Montanari, Francesco Acquaroli, Giulia Anchisi, Chiara Scalise, Noemi Abbrescia, Marzio ...

Sole Cuore Amore : il Film con Isabella Ragonese e Francesco Montanari Stasera su Rai 3 : Daniele Vicari dirige anche Eva Grieco e Francesco Acquaroli e, incrociando le vicende di due donne, racconta il difficile mondo di oggi.

Serie A quasi per metà straniera : l’inchiesta del Sole 24 ore “Fiume di denaro” : Un passaggio, per verti versi, quasi ‘naturale’, dettato dalle esigenze e dagli sviluppi dell’economia mondiale. Se la Serie A vuole mantenere il passo dei grandi campionati europei ha bisogno di forze ‘esterne’. Da ormai un po’ di anni, anche il nostro campionato ha conosciuto investitori e proprietari stranieri, o comunque con proprietà residenti all’estero. Se la trattativa della Samp da Ferrero ...

Fabio Troiano ed Eleonora Pedron amore alla luce del Sole : La nuova coppia formata da Eleonora Pedron e Fabio Troiano escono allo scoperto e si baciano appassionatamente sotto il caldo sole di Pantelleria. Il settimanale “Chi” li ha paparazzati insieme durante la loro vacanza romantica a due. Stanno insieme da poco, ma tra loro l’intesa è perfetta e la passione alle stelle, ma è anche quello che è successo alla Pedron e Troiano. Lei si era da poco lasciata alle spalle l’amore ...

Spoiler Soap Un Posto al Sole fino al 30 agosto : Vittorio dovrà fare la sua scelta d'amore : Finalmente dal prossimo lunedi 26 agosto 2019 i fan della Soap opera Un Posto al Sole potranno tornare a guardare le vicende del palazzo Palladini. Come anticipato dal prossimo 26 luglio ci sarà nuovamente la messa in onda normale della Soap, che come sempre andrà in onda su Rai 3 alle ore 20:45. La Soap di Rai 3 è davvero un ritorno molto atteso da tutti gli spettatori che sono rimasti per lungo tempo senza le vicende dei protagonisti. Stando ...