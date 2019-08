?Il sindaco del rione Sanità? conquista Venezia | Mario Martone fa il pieno di applausi

A Venezia il cinema italiano si difende bene con "Il sindaco del Rione Sanità" di Martone - : Serena Nannelli Mario Martone aggiorna un classico di Eduardo De Filippo facendolo parlare alla contemporaneità e avvalendosi d'interpreti validi e dalla complicità rodata. E' sbarcato al Lido il primo tra i film italiani in concorso alla Mostra del cinema di Venezia di quest'anno: "Il sindaco del Rione Sanità" di Mario Martone, trasposizione cinematografica di un testo di Eduardo De Filippo scritto sessant'anni fa ma con ancora ...

Martone rIlegge Eduardo - con un "sindaco" da premi : Un film-miracolo, all’ombra di Eduardo. “Il Sindaco Rione Sanità” di Mario Martone, oggi in concorso a Venezia, poteva essere una “ripresa” teatrale come tante altre, ed è invece puro e potente cinema . Uscirà per soli tre giorni dal 30 settembre al 2 ottobre, perché - in pura teoria - trasporta sullo schermo l’allestimento di Martone del 2017 su iniziativa del Nest, il giovane ...

Mostra del Cinema di Venezia - Martone mette in scena Il sindaco del Rione Sanità e cambia il finale : Eduardo De Filippo secondo Mario Martone. Prima o poi il trapasso tra palco e schermo doveva avvenire. Ed è meglio che a trattare Il sindaco del Rione Sanità, in Concorso a Venezia 76, stesso titolo, stessa identica trama con “qualche piccolo taglio”, sia stato uno dei più importanti e lucidi registi italiani contemporanei. Un signor artista che a chi gli chiede perché ha usato, in parte, attori teatrali per questo film risponde: “Per me ci sono ...

Nuova esplosione a Stromboli : Il sindaco proroga lo stop ai vaporetti : In attesa della riunione, prevista per stamattina, della Commissione Nazionale Grandi Rischi, struttura di collegamento tra il Servizio Nazionale della Protezione Civile e la comunità scientifica dopo i ripetuti eventi eruttivi dello Stromboli, il sindaco Marco Giorgianni ha prorogato – tramite ordinanza – il divieto di sbarco a Stromboli e a Ginostra per tutti i mezzi nautici non di linea, fino alle ore 8:00 di domani 31 agosto, a ...

Il sindaco di Firenze : “Lo stadio si farà. Lavoriamo con Commisso per questo” : Oggi Rocco Commisso ha incontrato il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Il patron della Fiorentina ha dichiarato più volte la sua volontà di investire sullo stadio per aumentare i ricavi e i contatti con l’amministrazione cittadina vanno in questa direzione. Lo chiarisce lo stesso sindaco: “Con i suoi collaboratori ci sentiamo ogni giorno, anche con Joe Barone e i tecnici. Come ha detto il presidente della Fiorentina, Rocco ...

Benito Mussolini - riapre al pubblico la cripta di Predappio. Il sindaco : "Aumenta l'indotto del circondario" : Potrebbe riaprire al pubblico il sacrario di Benito Mussolini. Il pronipote del Duce, Caio Giulio Cesare Mussolini, ha incontrato per la prima volta il nuovo sindaco di Predappio, Roberto Canali, con cui - come ricorda Adnkronos - ha intrattenuto un "lungo e cordiale" dialogo. "Una decisione – rilev

Predappio - riapertura della cripta del Duce. Incontro tra pronipote di Mussolini e sindaco : “Il turismo ne gioverebbe” : “Il turismo ne gioverebbe”. Così il sindaco di Predappio, Roberto Canali, ha commentato la possibilità di riaprire in modo permanete alle visite la cripta di Mussolini, annunciata dopo un Incontro con Caio Giulio Cesare, il pronipote del Duce. Visitare la tomba era possibile fino a poco meno di due anni fa. “Salvaguardare il rispetto del luogo di culto e la volontà di tante persone di visitare la tomba”, ha commentato ...

"Parlateci di Bibbiano". Ma Il sindaco dem fa rimuovere gli adesivi : Costanza Tosi Dopo le accuse dei Pentastellati al Pd sullo scandalo di Bibbiano e le querele di risposta dagli esponenti del Partito Democratico, pare che qualcuno sia disposto a metterci una pietra sopra. Come se nulla fosse successo. Se in politica la coerenza non è mai stato il pregio più gettonato, nell’ipotesi di un governo giallo-rosso, tra i due partiti in corsa ci sono divergenze troppo recenti per essere ritrattate in pochi ...

Migranti : sindaco Lampedusa - 'Il Governo ci ha cancellati dall'agenda politica' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - "Chiediamo di tornare a far parte dell’agenda politica del Governo, dal momento che l’attuale esecutivo ci ha cancellato". E' il grido di allarme lanciato, tramite l'Adnkronos, dal sindaco di Lampedusa Salvatore Martello. "Lampedusa merita rispetto per quello che ha fa

Sindaco di Pozzallo : "la presenza al largo di una nave mIlitare straniera fa impressione" : “Fa una certa impressione una nave militare straniera al largo delle coste siciliane”, a dirlo è il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna

Palermo - amichevole contro le “vecchie glorie” rosanero : in campo c’è anche Fabrizio Miccoli. E Il sindaco Leoluca Orlando non va allo stadio : Tra i “convocati” c’è anche lui, Fabrizio Miccoli, l’ex bomber che ha segnato gol su gol con la maglia dei rosanero. Giocherà con le “vecchie glorie” nell’amichevole contro il ‘nuovo’ Palermo nello stadio che lo ha visto protagonista per diverse stagioni. Ma la sua presenza sta creando non poche tensioni, perché l’attaccante leccese è stato condannato in primo grado a 3 anni e sei mesi ...

**Migranti : nave mIlitare spagnola Audaz a Pozzallo - Sindaco 'Fa impressione'** : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - La nave militare spagnola "Audaz", arrivata in Italia per trasferire 15 migranti sbarcati dalla Open Arms, ha lasciato Lampedusa per raggiungere la fonda a Pozzallo. "Fa una certa impressione una nave militare straniera al largo delle coste siciliane", dice il Sindaco

**Migranti : nave mIlitare spagnola Audaz a Pozzallo - Sindaco ‘Fa impressione’** : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – La nave militare spagnola “Audaz”, arrivata in Italia per trasferire 15 migranti sbarcati dalla Open Arms, ha lasciato Lampedusa per raggiungere la fonda a Pozzallo. “Fa una certa impressione una nave militare straniera al largo delle coste siciliane”, dice il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.L'articolo **Migranti: nave militare spagnola Audaz a Pozzallo, Sindaco ‘Fa ...

"Mercanti di bambini" : Pd segnala Il vicesindaco finanziere a Procura e Gdf : Fabrizio Tenerelli Il Partito Democratico ha segnalato alla Procura della Repubblica e alla Guardia di Finanza il vicesindaco e finanziere di Bordighera (Imperia), Mauro Bozzarelli. In particolare non ha digerito l'accostamento del Pd ai "mercanti di bambini" "E' evidente dai numeri che Salvini abbia sbagliato i suoi conti. Non ha tenuto in considerazione la voglia di Mattarella di riaffidare il Paese al Pd. Avanti con i mercanti di ...