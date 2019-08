Il Segreto | Roberto non cede al ricatto di Francisca | anticipazioni trame dal 2 al 6

Il Segreto - anticipazioni 29 agosto-2 settembre : Francisca tenta di corrompere Roberto : Siamo alle anticipazioni dei prossimi giorni per quanto riguarda il Segreto, la soap più seguita dei canali Mediaset e che ha ripreso lunedì a trasmettere le sue puntate dopo la pausa di agosto. Già domani Fernando e Francisca cercheranno di corrompere Roberto offrendogli dei soldi, ma il ragazzo reagirà in maniera inconsueta. Poi Carmelo temerà che Don Berengario riveli alla polizia del loro crimine ed invierà Julieta per fermarlo. Fe è pronta ...

Il Segreto spoiler al 6 settembre : Francisca teme che Maria lasci Puente Viejo con Roberto : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato di Aurora Guerra che ogni giorno tiene incollati tantissimi telespettatori su Canale 5. Nelle puntate dal 2 al 6 settembre su Canale 5, Antolina Ramos ricatterà Alvaro Fernandez mentre Maria Castaneda rimarrà delusa da Francisca Montenegro quando scoprirà il piano organizzato contro Roberto Sanchez, tanto che potrebbe decidere di lasciare Puente Viejo. Il Segreto: Roberto ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : il piano di Francisca per uccidere Fernando e Roberto : La furba Dark Lady cerca di mettere l'uno contro l'altro i due avversari in amore, la donna spera di liberarsi di entrambi i nemici in una volta sola.

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : la tragica fine di Roberto Sanchez : Francisca non sarà di parola e non fornirà a Roberto l'antidoto al veleno da lei somministratogli. La Dark Lady ucciderà il suo rivale.

Il Segreto anticipazioni spagnole - Francisca uccide Roberto col veleno : anticipazioni Il Segreto spagnole: Francisca avvelena Roberto No, Francisca Montenegro non cambierà di una virgola! Molti credono che la nobildonna possa riscoprire un animo dolce e sereno, ma tutto questo verrà smentito dall’ultima sua azione scellerata: avvelenerà Roberto con la belladonna, una pianta tossica che uccide in breve tempo. Qual è il motivo di tale […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole, Francisca uccide ...

Il Segreto - anticipazioni : Francisca avvelena Roberto con della belladonna : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato iberico scritto da Aurora Guerra, già autrice di Una Vita. Nelle puntate trasmesse tra qualche settimana su Canale 5, Francisca Montenegro commetterà un nuovo omicidio dopo aver ucciso il primo marito Leal, Pena e il medico di Puente Viejo, Don Julian. Ebbene sì, la cattivona avvelenerà il povero Roberto Sanchez somministrandogli della belladonna ad una tazza di cioccolata ...

Il Segreto - anticipazioni : FRANCISCA uccide ROBERTO!!! : Nei prossimi mesi, a Il Segreto, FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) si sporcherà nuovamente la mani di sangue; in questo caso, il nuovo bersaglio della perfida dark lady sarà il povero Roberto Sanchez (Juan Dos Santos), l’amico cubano di Maria Castañeda (Loreto Mauleòn). Cerchiamo insieme di capire che cosa succederà in questa funerea storyline… Il Segreto, news: FRANCISCA scopre che Roberto vuole fuggire con Maria Dando uno sguardo alle ...

