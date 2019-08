IL SEGRETO | anticipazioni puntata di lunedì 2 e martedì 3 settembre 2019

Anticipazioni Il SEGRETO dal 2 al 6 settembre : l’addio tra Fe e Mauricio : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Fe lascia Puente Viejo senza Mauricio Nelle prossime puntate de Il Segreto, Roberto rifiuta la proposta fatta da Donna Francisca e Fernando, i quali gli offrono del denaro. Non solo, il cubano decide di comprare la banca della Montenegro e rivela a Maria quanto accaduto. La Castaneda appare subito sconcertata. […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 2 al 6 settembre: l’addio tra Fe e ...

Il SEGRETO - anticipazioni spagnole : PRUDENCIO si sposa - lascia la soap? : Nella puntata de Il Segreto andata in onda in Spagna mercoledì 28 agosto, i telespettatori iberici hanno assistito alle nozze tra PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) e Lola Mendaña (Lucia Margo), quest’ultima non ancora arrivata negli episodi italiani. I due innamorati però, in seguito al lieto evento, potrebbero lasciare Puente Viejo in tempi brevi. Scopriamo insieme perché… Il Segreto, trame: PRUDENCIO e Lola marito e moglie Lola e PRUDENCIO ...

Il SEGRETO anticipazioni Spagnole : Il Nemico numero uno di Francisca chiede un prestito a Prudencio. Glielo concederà? : Da quando Prudencio ha iniziato a fare lo strozzino, in molti si sono rivolti a lui, ma l'Ortega non si aspetta di certo tra i suoi clienti il peggior Nemico di Francisca...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 30 agosto 2019 : anticipazioni puntata 2015 de Il SEGRETO di venerdì 30 agosto 2019: Julieta e Carmelo riescono a convincere don Berengario a tacere su tutto quello che è accaduto, ma lo stato d’animo del sacerdote fa andare in ansia don Anselmo e tutti coloro che lo frequentano. Elsa parla ad Alvaro di quanto detto a Isaac dall’investigatore, ma il medico smentisce e riesce ancora una volta ad ottenere la fiducia di Elsa. Francisca e ...

Il SEGRETO anticipazioni : PRUDENCIO - chi gli chiederà un prestito a sorpresa? : Con la sua nuova attività di strozzino, PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) diventerà una delle personalità “più importanti” delle prossime puntate italiane de Il Segreto; come abbiamo avuto modo di anticipare nei nostri precedenti post sull’argomento, tutto avrà inizio nel momento in cui il ragazzo deciderà di rilevare la bottega di vini di Fe Perez (Marta Tomasa Worner). Il Segreto, news: PRUDENCIO conosce Lola Dando uno sguardo ...

Anticipazioni Il SEGRETO - puntate spagnole : Paco tenta di salvare Camelia ma muore : Morti e sparizioni illustri sono da sempre una costante nelle trame de Il Segreto, che nella sua lunga storia ha segnato l'uscita di scena di numerosi personaggi. Le Anticipazioni relative alle puntate spagnole rendono noto che anche nei prossimi giorni avrà luogo l'ennesima tragedia che avrà a che fare con Fernando Mesia. Quest'ultimo, dato per morto durante un'esplosione, riuscirà a sopravvivere e a compiere una nuova mossa diabolica per ...

Il SEGRETO - anticipazioni 29 agosto-2 settembre : Francisca tenta di corrompere Roberto : Siamo alle anticipazioni dei prossimi giorni per quanto riguarda il Segreto, la soap più seguita dei canali Mediaset e che ha ripreso lunedì a trasmettere le sue puntate dopo la pausa di agosto. Già domani Fernando e Francisca cercheranno di corrompere Roberto offrendogli dei soldi, ma il ragazzo reagirà in maniera inconsueta. Poi Carmelo temerà che Don Berengario riveli alla polizia del loro crimine ed invierà Julieta per fermarlo. Fe è pronta ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 29 agosto 2019 : anticipazioni puntata 2014 de Il SEGRETO di giovedì 29 agosto 2019: Donna Francisca offre a Roberto molti soldi, a condizione di “dimenticare” Maria. Il ragazzo prende tempo e non ne parla alla giovane Castaneda… Don Anselmo chiede a Berengario di confidarsi con lui, ma il collega non accetta di parlargli dei suoi tormenti neanche in confessione… Carmelo teme che Don Berengario possa confessare il suo crimine in caserma e ...

Il SEGRETO anticipazioni 29 agosto 2019 : Fernando e Francisca corrompono Roberto : Fernando e Francisca si alleano contro Roberto e gli offrono dei soldi per farli lasciare Puente Viejo. Il ragazzo corre però a raccontarlo a Maria.

Il SEGRETO - anticipazioni spagnole : muore il padre di una protagonista - ecco chi : Nuove tragedie sono in arrivo nelle puntate spagnole de Il Segreto: dopo l’omicidio di Meliton Melquiades (Roberto Saiz), che andrà in onda nella penisola iberica giovedì 29 agosto, i telespettatori dovranno prepararsi a dire addio a Paco Del Molino (Manuel Aguillar Suarez), il padre di Marcela (Paula Ballesteros). Entrambi i decessi avranno a che fare con lo psicopatico Fernando Mesia (Carlos Serrano), quest’ultimo creduto morto ...

Anticipazioni Il SEGRETO - puntate spagnole : Fernando è vivo e rapisce i figli di Maria : Fernando Mesia non è morto neanche questa volta! È quanto trapela dalle Anticipazioni spagnole de Il Segreto relative alle puntate di fine agosto 2019. Il figlio di Olmo era rimasto vittima di un'esplosione in un monastero, luogo nel quale aveva tenuto sequestrata Maria per convincerla a fuggire a Cuba. Se lei era uscita dal drammatico evento sulle sue gambe, confermando i buoni sviluppi delle terapie, il corpo del Mesia non era stato trovato, ...

Il SEGRETO anticipazioni : ecco cosa succede a FINE SETTEMBRE : Tante novità a Puente Viejo negli episodi in onda sulle reti Mediaset intorno a FINE SETTEMBRE 2019; scopriamo insieme che cosa succederà a Il Segreto grazie al nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni della telenovela spagnola… Elsa accetta di sposare Alvaro Inconsapevole del fatto che Alvaro Fernandez (Alessandro Bruni) ha stretto un patto con la perfida Antolina (Maria Lima) per rubarle tutta l’eredità del padre Amancio (Jaime ...