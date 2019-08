Il progetto di Conte per resistere alle scosse | «Mai più litigi tra alleati»

Inter - Conte conferma : Nainggolan non è nel progetto : L'Inter è in tournéé in Asia, dove sta affrontando la International Champions Cup. Ieri in conferenza stampa, alla vigilia del match d'esordio contro il Manchester United, ha parlato il tecnico nerazzurro, Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea ha dato importanti indicazioni di mercato, sottolineando ancora una volta come sia il centravanti argentino, Mauro Icardi, sia il centrocampista belga, Radja Nainggolan, siano fuori dal progetto. Si ...