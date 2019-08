Il podcast «Chiudi gli occhi | torna bambino» nell’infanzia di Giulia Valentina | Frank

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 30 agosto 2019) Ascolta la puntata nel player qui sotto «C’era la luna, c’erano le stelle, c’era una nuova emozione sulla pelle…». La ricordate? «Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo l’amore solo una volta o tutta la vita, speriamo prima che l’estate sia finita». È Alex Britti e siamo nel 1998, e con lui entriamo nei ricordi di tre ragazzi di oggi nati su Internet, tra YouTube e Instagram. Rispettivamente classe ‘90, ’89, ’98, professione influencer, declinazioni: modella, comico e conduttore, scrittrice.Matano e Sofia Viscardi sono stati bambini mentre intorno succedevano varie cose: erano le Notti magiche di Italia 90, facevamo i palloni con le Big Babol, Silvio Berlusconi scendeva in campo, nasceva Google mentre la Playstation era la console più venduta al mondo e al cinema eravamo tutti in fila per Titanic. Portavamo, fieramente, il Barbour, facevamo collezione ...

SaCe86 : Il podcast «Chiudi gli occhi, torna bambino» nell'infanzia di Irama: «I baci delle bambine» - zazoomblog : Il podcast «Chiudi gli occhi torna bambino» nell’infanzia di Irama: «I baci delle bambine» - #podcast #«Chiudi… -