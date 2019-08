Il Mattino | Llorente slitta di qualche giorno Per lui non c’è il termine del 2 settembre

Fonte : ilnapolista

L'accordo tra Fernando Llorente e il Napoli è raggiunto già da tempo: biennale a 2,5 milioni a stagione. Il Mattino scrive che sono previsti nuovi contatti tra Giuntoli e il fratello-agente dello spagnolo, Jesus, ma che comunque non c'è fretta di chiudere l'affare. Llorente, infatti, è svincolato e per lui non esiste il termine del 2 settembre per chiudere il contratto. Il Napoli è già certo del suo ok al trasferimento e aspetterà ancora qualche giorno per valutare i movimenti di mercato e, come sempre, la questione Icardi.

