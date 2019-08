Il governo preterintenzionale

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 30 agosto 2019) Faccio una certa fatica a condividere il sollievo (non dirò l’entusiasmo) per la svolta politica che si sta producendo. E’ vero, Salvini appare fuorigioco, consegnato ai pascoli dell’opposizione. Ma quei pascoli possono facilmente alimentare la sua rinascita (o di altri del suo genere) se ildovesse deludere. E non è detto che tutto il tempo che il sistema politico ha comprato insediando il bis-Conte sia sufficiente a produrre cose di così ampio costrutto.Faccio parte di quella minoranza di italiani che ha in orrore il populismo. O meglio, i populismi (tutti e due). Ma qualsiasi tentativo di rimettere la politica sul piedistallo richiede che la stagione anti-politica compia il suo ciclo, si esaurisca e si consumi, offra ai cittadini i suoi esiti, anche quelli più pericolosi. Solo se questa vicenda si svolgerà fino in fondo ne ...

