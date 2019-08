Il film di The OA non si farà | ecco perché e cosa ne pensa Brit Marling

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 30 agosto 2019) Lotte a suon di hashtag sui social, raccolte fondi, marketing spontaneo, flash mob, scioperi della fame… I fan di The OA le hanno provate davvero tutte per scongiurare la cancellazione della loro serie del cuore, ma a quanto pare ogni sforzo è stato vano. Netflix, infatti, ha messo la parola fine alla faccenda dichiarando che non ci sarà una terza stagione e neppure undi The OA che aiuti a dare una conclusione alla storia. Secondo una fonte vicina alle parti in causa, Netflix e i creatori di The OA –e Zal Batmanglij – hanno discusso della possibilità di realizzare unche risolvesse le questioni in sospeso della serie, senza però trovare una soluzione valida. I piani degli showrunner, infatti, consistevano nell'esplorare l'universo narrativo della serie in cinque stagioni, e dunque le due ore di un eventualedi The OA non sarebbero state ...

webnewsit : The OA, Netflix non farà un film conclusivo - cineblogit : The Aeronauts: trailer del film basato su una storia vera con Eddie Redmayne e Felicity… - callenoise : @LeonGrande_ @SideDark_The @TheMerluzz PUAHAHAHSHSHJDJDJDJ lui ci lavora nell’ambito nei film -