Il fantasma di Samara in giro per la Sicilia | paura a Palermo e Catania

(Di venerdì 30 agosto 2019) C’è un personaggio inquietante che gira per le strade della cittàb è. Si tratta del personaggio del film dell’orrore The Ring che vaga per. E oggi lavvistamento anche a. La ragazza gira per le strade del capoluogo etneo. È una giovane con capelli lunghi nerissimi che le coprono anche il viso. L’inquietante figura è proprio vestita come, una tunica chiara e andamento lento. Vaga per le strade di notte ed è già stata avvistata in numerosi quartieri di. Sul web sono già stati postati numerosi video che ritraggono. A Librino e a San Giovanni Galermo i primi avvistamenti. Dopo il capoluogo etneoMorgan, personaggio di fantasia protagonista del film horror The Ring, è stata “avvistata” anche a, più precisamente in via del Vespro. Sono numerose le segnalazioni giunte sulla presenza di una losca figura ...

