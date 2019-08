Il commissario nel risiko di Conte Bruxelles rassicura | c' è tempo

Il commissario Ue nel risiko di Conte Bruxelles rassicura : c'é tempo : All'Italia non viene fatta pressione perché presenti il nome del proprio candidato alla Commissione europea e da Bruxelles fanno sapere (informalmente) che un dicastero di primo piano sarà riservato all'uomo scelto dal nuovo governo. Insomma, il cambio di esecutivo a Roma ha rassicurato gli animi a Bruxelles e Ursula von der Leyen non ha alcuna intenzione di mettere fretta a Conte, preso nel difficile ruolo di mediatore tra Movimento 5 Stelle e ...

Ue - l’endorsement di Tusk per Conte nel ruolo di commissario : Il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte si sta preparando per partecipare al G7 di Biarritz di domani, ultimo impegno internazionale dell'esecutivo giallo-verde ormai in carica solo per gli affari correnti. Ma c'è chi vedrebbe bene una prosecuzione dell'impegno di Conte anche in Europa come commissario nonostante le smentite dell'interessato

Nel frattempo Conte pensi al commissario europeo : In queste ore di “crisi” di governo stanno passando in cavalleria una serie di impegni a fronte di importanti scadenze internazionali, tra queste c’è la Composizione dell’esecutivo europeo. Considerato che il presidente del Consiglio Conte ha apertamente sostenuto la nomina di Ursula von der Leyen a Presidente della Commissione e che ella ha auspicato la presenza di una metà di Commissarie occorre ...

Il commissario Ricciardi : nella nuova serie Lino Guanciale avrà dei 'poteri paranormali' : Sono cominciate già da alcune settimane le riprese della nuova fiction di Rai 1 "Il Commissario Ricciardi" che, dopo essere state effettuate a Taranto, si sono spostate a Napoli. Tra ottobre e novembre il set dovrebbe approdare a Villa Orsini di Gravina a Portici. Il protagonista della serie Tv sarà Lino Guanciale, che interpreterà un Commissario di polizia dotato di poteri paranormali che si muoverà nella Napoli degli anni '30....Continua a ...

Dl Cultura. Ok in Senato - è legge : non oltre 36 mesi per contratti a tempo nella lirica - lotta a pirateria e commissario a Roma per Euro2020 : Un massimo di 36 mesi per i contratti a tempo determinato nelle fondazioni lirico sinfoniche, sostegno al settore del cinema e audiovisivo, la possibilità per Roma Capitale di nominare un commissario per organizzare l’europeo di calcio Euro 2020. Sono alcune delle misure previste dal decreto Cultura approvato in via definitiva in Senato con 139 voti favorevoli e 109 astenuti. “Questa legge assicura eguali diritti e opportunità ai ...

Come si sta muovendo Salvini nella partita per il commissario Europeo : Matteo Salvini punterebbe sull'Agricoltura e su Gian Marco Centinaio con la speranza di sfondare il 'cordone sanitario' costruito a Strasburgo e Bruxelles dai partiti europeisti contro il gruppo dei sovranisti. Il segretario della Lega è convinto che non vi siano possibilità per l'Italia di ottenere il corposo portafoglio della Concorrenza nella nuova commissione Ue e quindi avrebbe detto al ministro leghista di tenersi pronto per la sfida ...

commissario per il Gran Sasso - Toninelli : raggiunta intesa sarà l'ingegnere Corrado Gisonni : L'Aquila - "Oggi manderò al presidente della regione Abruzzo Marsilio la lettera con il nome già concordato e condiviso del Commissario per il Gran Sasso e penso che già nella giornata di domani mi risponderà con un ok". Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, a margine di un convegno sul decreto m sblocca cantieri alla Camera. Toninelli aggiunge che "potrà ...

Gerry Scotti a Scicli nella Vigata del commissario Montalbano : Gerry Scotti a spasso nella città del Commissario Montalbano. Il famoso presentatore televisivo Mediaset oggi ha visitato il centro storico di Scicli

La commozione per Andrea Camilleri nell’ultimo ciak del commissario Montalbano : “felicità e tanta tristezza” [VIDEO] : Luca Zingaretti, in occasione dell’ultimo ciak delle tre nuove puntate del Commissario Montalbano che andranno in onda su Raiuno il prossimo inverno, ha postato sul proprio profilo Instagram un breve ma intenso video in ricordo dello scrittore Andrea Camilleri, ‘padre’ di Montalbano, morto lo scorso 17 luglio. “Fine film. Felicità e tanta tanta tristezza. Potete capire!” scrive Zingaretti, con evidente commozione. E ...

Il commissario Montalbano - l’eredità di Andrea Camilleri per la tv : tre nuovi episodi in onda nel 2020. E poi? : 1999-2019: vent’anni de Il commissario Montalbano. Il “Sanremo” della fiction italiana conta circa 1,2 miliardi di telespettatori nel totale, un fenomeno che ha entusiasmato il pubblico e riempito le casse della Rai che ha venduto la serie con Luca Zingaretti in circa sessanta paesi. L’ennesimo record firmato Andrea Camilleri, dai suoi racconti sono stati realizzati 34 film per la tv in onda prima su Rai2 (dal 1999 al ...

Il ricordo di Luca Zingaretti per il “maestro e amico” Camilleri nel segno del commissario Montalbano (foto) : Una lettera d'affetto più che un semplice post d'addio: così Luca Zingaretti ha ricordato lo scrittore Andrea Camilleri, il celebre scrittore morto stamattina all'ospedale Santo Spirito di Roma a 93 anni. Era ricoverato lì dallo scorso giugno in seguito a un arresto cardiaco. La notizia dell'addio al papà di Montalbano, narratore instancabile della sua Sicilia, ha scosso il Paese intero, i suoi fan e il mondo della cultura. Su Instagram, ...

Nella partita per il commissario Ue ora Giorgetti più debole. Torna in pista M5S : Il “no” della Lega alla nuova presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, rischia di condizionare anche la partita del candidato italiano alla carica di commissario, posto per...

Lino Guanciale è Il commissario Ricciardi - personaggio psicotico nella Napoli fascista : promo e trama della serie Rai : Tra le novità della prossima stagione Rai c'è Il Commissario Ricciardi, la serie con Lino Guanciale tratta dal fortunatissimo ciclo di romanzi scritti da Maurizio de Giovanni e tradotti in tutto il mondo. Alla presentazione dei palinsesti Rai, è stata divulgata anche la sinossi ufficiale della fiction prodotta da Rai Fiction con la Clemart. Il Commissario Ricciardi è ambientato a Napoli nel 1932, in piena epoca fascista. Lino Guanciale ...

Nella quiete di Napoli - finalmente un caso per il commissario Quagliarulo : lo scooter di Balotelli : Il caso della sig.ra Ametrano Napoli è una città tranquilla, dove non accade quasi mai nulla. Lo sanno bene gli agenti del Nucleo Speciale Reati Ambientali di Napoli e Provincia (il Nu.Spe.R.A.N.P.), costretti, loro malgrado, all’inerzia per mancanza di casi da seguire. L’ultimo caso, a metà aprile, era stato quello della sig.ra Ametrano del Pallonetto a Santa Lucia. Nel tentativo di spilare il water di casa sua e, al contempo, per ...