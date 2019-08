Il castello delle cerimonie | la nuova stagione da stasera venerdì 30 agosto su Real Time

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 30 agosto 2019) Questo30andrà in onda, in seconda serata su, alle 22:40 circa, la prima puntata dellade "Il". Anche in questa ottavail Grand Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abate farà da location a gioiosi eventi quali matrimoni, feste di diciottesimi compleanni e altre ricorrenze. Come sempre i padroni di casa Imma Polese e il marito Matteo Giordano faranno di tutto perché gli eventi in questione siano inappuntabili e diventino indimenticabili nelle memorie dei festeggiati e dei convenuti....

ComuneMI : Da San Babila a Santa Giulia, dal Castello alla Bicocca, da Cadorna a piazza Tirana: sono tanti gli interventi di p… - berillorosa : RT @Virgipio1: Nessuno: Il mio gatto che respira: Io: Sei il principe del castello delle rose nei sogni della galassia più bella dell'uni… - maaarrrt_ : RT @Virgipio1: Nessuno: Il mio gatto che respira: Io: Sei il principe del castello delle rose nei sogni della galassia più bella dell'uni… -