I nuovi tagli delle star al rientro dalle vacanze

Cyberpunk 2077 : nuovi dettagli su editor - esplorazione e intelligenza artificiale : CD Projekt RED torna a parlare di Cyberpunk 2077, soffermandosi su editor del personaggio, esplorazione, intelligenza artificiale e compagni di avventura, a seguire i dettagli. Nuovi dettagli per Cybperunk 2077 Rispetto l’ultima DEMO abbiamo apportato notevoli modifiche e aggiunte all’editor per la creazione del personaggio. I giocatori potranno decidere se creare un personaggio maschile, femminile o ibrido. Abbiamo deciso di ...

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 svelano nuovi dettagli su companion - nemici e aree esplorabili a nuoto : Il lead quest designer di Cyberpunk 2077, Pawel Sasko, ha rivelato nuovi dettagli su companion, aree esplorabili, il sistema di loot e sull'alleato robot Flathead, Sasko ha affermato che a Night City ci sarà molto da esplorare, comprese le zone sotterranee. Ha aggiunto che il protagonista, V, sarà in grado di nuotare e questo dovrebbe permettere al personaggio di scoprire le aree più nascoste e quindi di trovare armi o potenziamenti più rari.I ...

nuovi dettagli su Samsung Galaxy M20s e Galaxy M30s - tra capacità della batteria e primi render : primi render per Samsung Galaxy M30s e Nuovi dettagli sulla capacità della batteria di Galaxy M20s. L'articolo Nuovi dettagli su Samsung Galaxy M20s e Galaxy M30s, tra capacità della batteria e primi render proviene da TuttoAndroid.

Marvel's Avengers - nuovi dettagli per quanto riguarda il sistema di progressione - personalizzazione e ricompense : Square Enix ha mostrato pochissimi giorni fa un nuovo video di gameplay dedicato a Marvel's Avengers che ci mostra il prologo del gioco contenente cinque personaggi principali giocabili.Ma ci sono ancora molte cose che non sappiamo del gioco. Ad esempio, sappiamo che una parte fondamentale del gameplay di Avengers ruoterà attorno ad equipaggiamento e loot, ma come funzioneranno queste cose? E come potrà essere sviluppato ogni personaggio durante ...

Redmi Note 8 - Redmi Note 8 Pro e Lu Weibing escono allo scoperto con nuovi dettagli : Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro e Lu Weibing escono allo scoperto rivelando alcune delle specifiche tecniche: scopriamo nuovi dettagli su colorazioni, versioni e sensore fotografico. L'articolo Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro e Lu Weibing escono allo scoperto con nuovi dettagli proviene da TuttoAndroid.

Pete Lau svela nuovi succulenti dettagli su OnePlus TV : Bisognerà attendere il prossimo mese per conoscere la prima smart TV di OnePlus, il cui nome ufficiale dovrebbe essere OnePlus TV. Pete Lau, CEO del produttore cinese, nel corso di un’intervista concessa a Business Insider ha rivelato alcuni dettagli su tale dispositivo, il cui lancio ufficiale è in programma per settembre, con esordio sul mercato […] L'articolo Pete Lau svela nuovi succulenti dettagli su OnePlus TV proviene da ...

Overpass : nuovi dettagli per l’Off-Road di Zordix Raging e Bigben : Arrivano oggi Nuovi dettagli relativi a Overpass, la nuova simulazione di corse off-road sviluppata da Zordix Raging e pubblicata da Bigben. Un nuovo video sottolinea l’innovativo e unico concept di gioco, che i fan dei motorsport e della guida estrema ameranno. Controllando 25 buggie e quad delle marche più famose (Arctic Cat, Yamaha, Polaris e Suzuki), i giocatori dovranno affrontare tracciati estremi, ...

Life is Strange 2 : nuovi dettagli sull’EPISODIO 4 : Il viaggio dei fratelli Diaz verso una nuova vita in Messico giunge a un punto di svolta nell’Episodio 4 di Life is Strange 2, “Faith”. La seconda stagione della pluripremiata serie di SQUARE ENIX External Studios e del team di Life is Strange di Raoul Barbet e Michel Koch alla DONTNOD Entertainment continua il 22 agosto 2019. Dopo essere stato ferito gravemente nella contea di Humboldt, in California, Sean si risveglia ...

nuovi dettagli sul Redmi Note 8 arrivano direttamente da Lu Weibing : Redmi Note 8 è sempre più vicino e Lu Weibing, CEO dell'azienda, ha pubblicato alcuni dettagli sullo smartphone in un post sul social network cinese Weibo. L'articolo Nuovi dettagli sul Redmi Note 8 arrivano direttamente da Lu Weibing proviene da TuttoAndroid.

Fallout 76 : Bethesda svela nuovi dettagli sul raid del Vault 94 : Bethesda ha svelato nuovi dettagli sull'Incursione di Fallout 76 in arrivo con l'aggiornamento 12 in arrivo martedì 20 agosto.L'attività si svolgerà nel Vault 94, abitato in passato da una comunità di utopisti che ricevettero il compito di riportare la Terra alla sua fertilità originaria dopo la Grande Guerra. Sebbene i suoi abitanti non ci siano più, il Vault 94 ancora esiste, ma ora è in pericolo e spetterà ai combattenti appalachiani ...

Disintegration : nuovi dettagli sull’FPS del co-creatore di Halo : Private Division e V1 Interactive condividono quest’oggi nuove informazioni su Disintegration, un fps realizzato dal co-creatore di Halo ed ex Creative Director di Bungie. Nuovi dettagli per Disintegration Il gioco vi porterà 150 anni avanti nel futuro, in un’epoca in cui le malattie hanno preso il sopravvento sull’umanità, dando via ad una nuova e pericolosa epidemia. Per evitare l’estinzione, il ...

GTA 6 : emergono nuovi dettagli sul nuovo capitolo della saga Rockstar : Grand Theft Auto è sicuramente una delle saghe videoludiche più amate al mondo, per cui l'impazienza per il non ancora annunciato sesto capitolo è palpabile.Continuano dunque imperterrite le indiscrezioni su GTA 6, titolo atteso per le console di prossima generazione oltre che per PC. Stando ad una fonte non ufficiale il gioco ci permetterà di scoprire diverse città in svariate epoche storiche. Il protagonista, stando alle voci di corridoio, ...

Calciomercato 9 agosto venerdì : Juve - scambio Dybala-Icardi - i nuovi dettagli. Inter - è l’ora di Dzeko! Fiorentina - ecco Pulgar : Calciomercato 9 agosto- ecco tutte le trattative di oggi venerdì 9 agosto. JuveNTUS– Sfumata la possibile cessione di Dybala al Tottenham, prendere corpo il potenziale scambio alla pari tra l’attaccante argentino e Icardi. I bianconeri vorrebbero evitare l’operazione, anche perchè il PSG resta ancora in corsa per la Joya. Tuttavia, la sensazione è che lo […] L'articolo Calciomercato 9 agosto venerdì: Juve, scambio ...

Pokèmon Spada e Scudo : nuovi dettagli sulla regione di Galar : The Pokémon Company International e Nintendo hanno svelato oggi le forme regionali dei Pokémon che incontrerai negli attesissimi videogiochi di prossima uscita Pokémon Spada e Pokémon Scudo. E non solo: sono state svelate nuove evoluzioni e informazioni sui rivali che gli Allenatori si troveranno a sfidare. Pokémon Spada e Pokémon Scudousciranno il 15 novembre 2019 ...