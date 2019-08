Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 30 agosto 2019) Ialla fine delle consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. In particolare a mettere in fibrillazione gli operatori sembrano essere state le dichiarazioni del leader del M5S, Luigi Di, che hanno messo di nuovo in discussione l’accordo tra Pd e M5S per la formazione di un nuovo Governo.A risentire del dibattito politico è stato lo spread tra Btp e Bund che prima delle 15 viaggiava intorno ai 165 punti base, dopo ledi Diha continuato ad allargarsi fino a toccare i 177 punti base. Al momento il differenziale tra il Btp decennale e il corrispettivo tedesco si attesta a 176 punti base, in aumento dai 172 punti base di ieri in chiusura. Torna a salire anche il rendimento del Btp decennale che ora viaggia intorno all′1,05% dall′1,02% del finale della vigilia.

HuffPostItalia : I mercati reagiscono male alle parole di Di Maio - AntoPignatari : RT @HuffPostItalia: I mercati reagiscono male alle parole di Di Maio - messamau : RT @HuffPostItalia: I mercati reagiscono male alle parole di Di Maio -