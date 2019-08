I flussi d’aria calda dei condizionatori modificano il clima nelle città | l’allarme

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2019) “Oggi alle 15,05 abbiamo deciso di verificare se la nostra ipotesi basata sull’influenza che esercitano idi aria caldi in uscita daitizzatori di casa fosse più o meno corretta“. E’ quanto afferma il meteorologo Paolo Ernani, che ha condotto un esperimento per dimostrare come iproducano uno stravolgimento delle temperature dell’aria. La prova empirica eseguita da Ernani ha dato prova di un’innalzamento delle temperature. “Alle ore 15,00 – spiega Ernani – abbiamo preso un normale termometro digitale e lo abbiamo posato in balcone al riparo dal sole ovviamente. Passati 5 minuti abbiamo letto sul termometro digitale la temperatura esterna di 30,5° C. Lo stesso termometro poi lo abbiamo appoggiato alla grata del condizionatore dove irrompe un forte getto d’aria. Passati 5 minuti circa ...

