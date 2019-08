I 20 punti del programma di governo che il M5S ha affidato al premier incaricato Conte

I 20 punti (che prima erano 10) del M5s : Il Movimento 5 Stelle ha consegnato al Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte i propri punti programmatici per la formazione del Governo, che sono ora raddoppiati: da 10 sono diventati 20. Ecco le 20 proposte nel dettaglio: Taglio del numero dei parlamentari. Manca un solo voto per completare la riforma, che deve essere un obiettivo di questa legislatura e tra le priorità del calendario in aula. Una manovra equa: stop ...

L'ultimatum di Di Maio sui punti del M5s : "O si torna alle urne" : "Abbiamo presentato alcuni punti al presidente Conte che riteniamo imprescindibili. Se verranno accolti bene, altrimenti meglio andare al voto e, aggiungo, anche presto". E' la prima volta, dall'apertura della crisi, Luigi Di Maio, ipotizza il ritorno alle urne. Al termine dell'incontro col premier incaricato Giuseppe Conte a Montecitorio, il capo politico di M5s ha espresso "sconcerto per il surreale dibattito sugli incarichi". ...

I 20 punti imprescindibili del Movimento 5 Stelle per fare il governo con il Pd : Il M5S ha diffuso il documento consegnato al premier incaricato, Giuseppe Conte, con 20 punti programmatici che i gruppi parlamentari pentastellati ritengono fondamentali per formare il nuovo governo.Al termine delle consultazioni con Conte, lo stesso capo politico M5S, Luigi Di Maio, ha accennato ad alcuni di questi punti come il taglio parlamentari, i tempi della giustizia, il conflitto di interessi.Ecco i 20 punti ne dettaglio:1. Taglio del ...

Di Maio : “Alcuni punti del nostro programma sono imprescindibili”. Orlando : dica se ha cambiato idea : Salvini e Meloni disertano le consultazioni con Conte. Il capo del Movimento: senza i nostri punti nel programma meglio tornare al voto

I punti del programma che Zingaretti ha proposto a Conte : "C'e' stato un incontro con il presidente Conte che, purtroppo, si è svolto nel giorno in cui l'Istat conferma i dati negativi sull'economia e che confermano necessità di dare una svolta e aprire una nuova stagione politica per il nostro Paese". Lo ha detto il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. "Questa fase si è aperta con segnali ...

Conte bis - su Rousseau verranno votati i punti del programma del nuovo governo Pd 5Stelle : Le consultazioni sulla piattaforma Rousseau potrebbero avvenire già lunedì mattina. Gli iscritti saranno consultati sui punti del programma del nuovo governo, non sui nomi della squadra dei ministri. "Il quesito su Rousseau verrà formulato in queste ore, e sarà neutro", ha detto il senatore Nicola Morra.Continua a leggere

Confessa il delitto sui social - l’esperto : «puntiamo il dito sulla società - non sulla tecnologia» : «Voglio scusarmi ho fatto una c… per amore, ho scoperto troppe cose dal mio migliore amico, non potevo continuare in questo modo, sono stato preso in giro… Nella mia vita ho commesso troppi errori e il mio errore più grande è questo. È stata colpa di Yoan Leonardi». Questo messaggio è stato postato su Facebook e raccontato su Instagram da Alberto Pastore, 23enne che ha ucciso l’amico di una vita fuori da un locale in provincia di ...

Crisi di governo - il rendimento del Btp decennale scende al minimo storico : 1 - 02%. Lo spread con i Bund giù a 173 punti : È il minimo storico. Il tasso sul titolo decennale italiano è calato mercoledì all’1,022%, segnando il livello più basso mai raggiunto. I mercati, dopo la notizia che il Pd ha dato mandato al segretario Nicola Zingaretti di verificare le possibilità di un accordo con l’M5s, appaiono ottimisti sulla formazione del nuovo governo giallorosso che vedono come una garanzia di posizioni più filoeuropee da parte dell’Italia e del tramonto di ...

Basket - Mondiali 2019 : la formula della competizione e il regolamento. Cosa succede in caso di arrivo a pari punti : Con l’approssimarsi dei Mondiali di Cina 2019, andiamo a vedere nel dettaglio la struttura della rassegna iridata, dalle tre partite d’apertura fino alla finale, per chi riuscirà a raggiungerla. Nella prima fase, dal 31 agosto al 5 settembre, ci sono otto raggruppamenti da quattro squadre ciascuno, per un totale di 32 selezioni nazionali partecipanti. Passano alla seconda fase le prime due di ogni girone, mentre la terza e la quarta ...

Basket - Mondiali 2019 : i punti deboli e di forza dell’Italia. Lacune nel reparto lunghi e poca fisicità - occorre compensare con corsa e dinamismo : Manca ormai pochissimo al via dei Mondiali di Cina di Basket, che inizieranno il 31 agosto, giorno in cui l’Italia si giocherà già molte delle sue chance di passare alla seconda fase affrontando le Filippine a Foshan. Gli azzurri arrivano all’appuntamento più importante dell’anno reduci da tre sconfitte su tre partite dell’AusTiger Cup con Serbia, Francia e Nuova Zelanda. Le partite, oltre che la mancanza ormai cronica e risaputa di un centro e ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Belgio 3-0 - le pagelle delle azzurre. Egonu segna 28 punti - Sylla sublime MVP - Sorokaite certezza : L’Italia ha sconfitto il Belgio con uno schiacciante 3-0 agli Europei 2019 di Volley femminile e ha conquistato la terza vittoria consecutiva nella rassegna continentale, utile per confermarsi in testa alla classifica del gruppo B. Le azzurre non hanno tremato contro le Yellow Tigers e hanno dominato, reagendo molto bene ai rari momenti di difficoltà e meritando il successo con il massimo scarto contro un avversario molto ostico che poteva ...

Sondaggi - la Lega ha perso 4 punti dal giorno della crisi aperta da Salvini. Il M5s in ripresa. Ma il centrodestra unito avrebbe 410 deputati : La Lega in 20 giorni ha perso 4 punti. I Cinquestelle in ripresa grazie “all’effetto Conte“. Ma se si votasse oggi il centrodestra unito (nonostante la crisi di Forza Italia) avrebbe la bellezza di 410 deputati, cioè quasi cento oltre la soglia della maggioranza. E’ il risultato di un Sondaggio dell’istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Se si tornasse alle urne oggi la Lega avrebbe il 33 per cento contro il ...

I punti fermi del M5s : Conte premier e Di Maio ancora ministro : Il M5s non molla il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte, ma il dialogo con il Pd continua. E' lui che rappresenta la discontinuità dopo aver "asfaltato" Matteo Salvini in Senato. E' un nome spendibilissimo in Europa, dove per due volte ha saputo evitare la minacciata procedura di infrazione di Bruxelles all'Italia. Inoltre, sottolineano fonti qualificate, Conte è sempre stato 'terzo' nel gestire il suo ruolo di ...