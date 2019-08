Huawei P30 e P30 Pro si aggiornano ancora per migliorare le cuffie originali

Rilancio promosso per Huawei Week : calano i prezzi per Huawei P30 e P30 Pro questo giovedì : Stanno arrivando nuove indicazioni interessanti oggi 29 agosto per gli utenti che in Italia vogliono sfruttare le offerte riguardanti Huawei Week, soprattutto a proposito di smartphone di fascia alta come Huawei P30 e P30 Pro. Proprio questo giovedì, infatti, abbiamo assistito ad un apprezzabile abbassamento del prezzo che rende ulteriormente appetibili i due modelli Android. Il tutto, a poche ore di distanza dalla notizia che vi abbiamo ...

Back to school con il volantino MediaWorld il 29 agosto : OK Huawei P30 Lite - Mate 20 Lite e Note 10 : Sono ufficiali a partire da oggi 29 agosto alcune offerte interessanti per il pubblico italiano che intende acquistare uno smartphone a fine estate, alla luce del volantino MediaWorld che troviamo disponibile negli store proprio da questa mattina. Si tratta di una campagna che va a rafforzare quanto vi abbiamo riportato nelle scorse settimane sulle nostre pagine e che, a conti, fatti, vede protagonisti device come i vari Huawei P30 Lite, Mate ...

Selfie ad altissimi livelli con Huawei P30 e P30 Pro : la B193 fa evolvere EMUI 9.1 e la fotocamera : Sono indicazioni molto interessanti quelle che stiamo ottenendo in questi giorni per quanto riguarda Huawei P30 e P30 Pro, in riferimento al modo in cui viene sviluppata EMUI 9.1. A partire da oggi 28 agosto, infatti, viene segnalata anche in Italia la disponibilità di un aggiornamento che potrebbe fare effettivamente la differenza per chi ha deciso di acquistare i due top di gamma che hanno visto la luce nello scorcio iniziale del 2019. Occhio ...

Huawei P30 e P30 Pro hanno la Night Mode anche per i selfie con l’ultimo aggiornamento dell’EMUI : Huawei P30 e P30 Pro stanno ricevendo un nuovo aggiornamento dell'EMUI, con patch di sicurezza di agosto 2019 e Night Mode anche per i selfie. L'articolo Huawei P30 e P30 Pro hanno la Night Mode anche per i selfie con l’ultimo aggiornamento dell’EMUI proviene da TuttoAndroid.

Huawei pronta ad aggiornare P30 con due nuove colorazioni - forse già ad IFA 2019 : Parte dall'EUIPO l'indiscrezione che vuole Huawei in procinto di ufficializzare due nuove colorazioni per il P30 L'articolo Huawei pronta ad aggiornare P30 con due nuove colorazioni, forse già ad IFA 2019 proviene da TuttoAndroid.

Secondo noi - Huawei P30 Pro è ancora lo smartphone da battere (video) : Se dovessi comprare uno smartphone top di gamma sceglierei lui, ecco perché a distanza di mesi è ancora lo smartphone da battere L'articolo Secondo noi, Huawei P30 Pro è ancora lo smartphone da battere (video) proviene da TuttoAndroid.

Scattato l’atteso Huawei Week : su Amazon offerte per Huawei P30 Lite sottocosto e non solo : Ci sono nuove offerte allettanti da prendere in esame con grande attenzione oggi 27 agosto, nell'ambito di una campagna Amazon chiamata "Huawei Week" che potrebbe fare la differenza soprattutto agli occhi di coloro che stanno cercando un Huawei P30 Lite a condizioni favorevoli. Quest'ultimo, dopo le offerte Euronics che abbiamo portato alla vostra attenzione la scorsa settimana, torna protagonista assoluto qui in Italia. Proviamo dunque ad ...

Huawei P30 - P30 Pro - P30 Lite Cosa fare se la fotocamera non funziona : Hai modificato le impostazioni della fotocamera sullo smartphone Huawei serie P30 oppure la fotocamera non funziona bene e vuoi ripristinare le impostazioni predefinite ?

Un’ondata di offerte online vi aspetta : sconti su Samsung Galaxy Note 10 - Huawei P30 Pro - Nokia 8.1 e tanti altri : Con la nuova settimana arrivano anche tanti sconti online con offerte su Nokia 8.1, Huawei P30 Pro, HONOR View20, POCOPHONE F1 e Samsung Galaxy Note 10 L'articolo Un’ondata di offerte online vi aspetta: sconti su Samsung Galaxy Note 10, Huawei P30 Pro, Nokia 8.1 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Fino al 25% di sconto online con Unieuro per Huawei P30 e S10 Plus : i prezzi lanciati il 25 agosto : Appaiono anche online, in queste ore, le offerte Unieuro che potrebbero aiutare tanti utenti ad acquistare un nuovo smartphone Android, come nel caso dei vari Huawei P30 e Samsung Galaxy S10 Plus. Nei giorni scorsi, sulle nostre pagine, abbiamo già trattato il volantino che ancora oggi 25 agosto risulta "operativo" presso gli store ufficiali, ma questa domenica posso confermarvi che la campagna in questione risulti attiva anche nel negozio ...

EMUI 10 con Android Q arriverà sui due Huawei P30 anche in Europa : Nelle scorse ore un tweet della divisione inglese di Huawei preannuncia che a breve gli attuali modelli top di gamma dell'azienda riceveranno EMUI 10 L'articolo EMUI 10 con Android Q arriverà sui due Huawei P30 anche in Europa proviene da TuttoAndroid.

Ad un passo da EMUI 10 su Huawei P30 e Mate 20 anche in Europa : le ultime novità ufficiali : Potrebbe arrivare molto presto la tanto attesa svolta per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 10 a bordo di un top di gamma come Huawei P30, senza dimenticare la serie Huawei Mate 20. In effetti qualche novità c'è oggi 21 agosto rispetto a quanto vi abbiamo riportato un po' di tempo fa sulle nostre pagine. Se in prima istanza venivano fatti discorsi soprattutto focalizzati sulla Cina, dove il rollout per forza di cose ...

