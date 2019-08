Hong Kong | arrestati tre attivisti Annullata la marcia del tredicesimo fine settimana di

Hong Kong - retata di attivisti : in manette anche i leader Joshua Wang e Agnes Chow : Nuova retata da parte delle autorità di Hong Kong contro i dissidenti che da tempo protestano contro le riforme filo cinesi nel Paese. In manette anche Joshua Wong e Agnes Chow, leader del "movimento degli ombrelli". Come conseguenza i promotori del gruppo Civil Human Rights hanno annullato la grande manifestazione di sabato.Continua a leggere

Hong Kong - Fronte annulla manifestazione : 9.00 Il Civil Human Rights Front ha annullato la manifestazione di protesta in programma domani, dopo che la polizia di Hong Kong ha deciso di vietare l'evento organizzato da questa sigla. Lo ha annunciato la vice coordinatrice, Bonny Leung. E' la prima volta che una manifestazione organizzata dal Fronte, una delle sigle più attive nelle proteste antigovernative, riceve un divieto della polizia. Per le proteste e gli scontri dello scorso fine ...

La grande manovra cinese a Hong Kong : in arrivo fino a 10mila militari in più : Decine di mezzi blindati e di camion carichi di soldati che attraversano il confine nella notte. Una operazione di routine, dicono a Pechino, ma di questi tempi tutto ciò che coinvolge Hong Kong di routine non ha nulla. Soprattutto quando il contingente che la Cina ha stanziato nella ex colonia britannica potrebbe crescere di 8000-10000 unità. Il Dragone cinese alle grandi manovre tanto più allarmanti perché ...

Hong Kong - polizia vieta protesta sabato : 12.08 La polizia di Hong Kong ha vietato la manifestazione di sabato prossimo a sostegno del suffragio universale,promossa dal Fronte per i diritti civili, per timore di nuovi scontri in piazza. E'la prima volta che una manifestazione organizzata dal Fronte, una delle sigle più attive nelle proteste anti-governative, riceve un divieto della polizia. Nello scorso fine settimana sono state arrestate 86 persone per le violenze in ...

La Cina si prepara a intervenire militarmente a Hong Kong? : Una manifestazione di protesta a Hong Kong (foto: Chris McGrath/Getty Image) La Cina potrebbe aver deciso di intervenire militarmente a Hong Kong, uno stato autonomo che fa parte del suo territorio dal 1997, per mettere fine a enormi proteste popolari che vanno avanti oramai da tre mesi e sono incentrate su richieste di maggiore libertà, diritti democratici e autodeterminazione. Finora, Pechino si era limitata a toni minacciosi di ricorso a ...

Neanche Telegram sembra proteggere più gli attivisti di Hong Kong : Hong Kong, CHINA – 2019/08/06: Riot police officers stand on guard during the clashes with the protesters. (Photo by Miguel Candela/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Esperti informatici di Hong Kong hanno denunciato come una funzione poco chiara di Telegram potrebbe venire utilizzata per ricostruire la rete di utenti che partecipano a un gruppo sul servizio di messaggistica, esponendo in particolar modo gli attivisti che in queste ...

Governatrice di Hong Kong non si dimette : elimineremo violenza : Nei prossimi giorni previste altre manifestazioni L'articolo Governatrice di Hong Kong non si dimette: elimineremo violenza proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Hong Kong - Cina : insoddisfazione mosse G7 : 12.41 Pechino ha espresso "forte insoddisfazione" e "opposizione" per il comunicato dei leader del G7 di sostegno all' autonomia di Hong Kong. Il portavoce del ministero degli Esteri, Shuang sottolinea la natura "domestica" dei fatti che riguardano l'ex colonia. Pechino inoltre ha smentito di aver cercato un ritorno al tavolo negoziale sul tema dei dazi attraverso una telefonata, come invece aveva detto ieri il presidente Usa Trump.

Hong Kong - Lam : dialogare ma no violenze : 8.38 La leader di Hong Kong,Carrie Lam,ribadisce l'intenzione di dialogare con i manifestanti anti-governativi,ma sarebbe "inaccettabile e inappropriato" tollerare la violenza. "Cominciare un dialogo non significa che condoneremo la violenza", ha detto Lam, nella conferenza stampa odierna, dopo il dodicesimo fine settimana consecutivo di proteste nell'ex colonia britannica,segnato da nuovi scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine. ...