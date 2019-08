Hezbollah vera spina nel fianco di Israele

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 30 agosto 2019) Sono ripresi da pochi giorni i raid aerei dicontro alcune basi militari filo-iraniane in Siria e in Libano. L’ultimo, qualche giorno fa, ha colpito il gruppo del “Fronte Popolare di Liberazione della Palestina – Comando Generale”, fazione palestinese alleata e finanziata dall’Iran, nella valle del Bekaa, settore nord del Libano. Contemporaneamente, con l’ausilio di alcuni droni, gli israeliani hanno bersagliato alcune zone di Beirut controllate da, alleato di ferro di Teheran. Già da giugno gli scontri erano ripresi a pieno ritmo, quandoaveva bombardato delle basi lealiste sulle colline di Al-Harra, situate a sud della Siria.È innegabile che la tensione trae la Repubblica Islamica dell’Iran stia salendo, sempre di più, in maniera vertiginosa, lasciando concreti spazi per ...