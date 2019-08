Guida al mondiale di Basket I deboli USA | le ambizioni di Serbia e Grecia E

Fonte : agi

(Di venerdì 30 agosto 2019) L'Europa sente l'odore del sangue. Sangue cestistico, certo, ma sempre sangue pregiato. Quello del “dream team”, di quell'America che da anni attira e trattiene i migliori giocatori didel pianeta. In Cina, sabato, prendono il via i mondiali di pallacanestro e stavolta lo scalpo a stelle e strisce sembra alla portata di molte compagini del Vecchio Continente. Finalmente ci siamo! Da oggi comincia il2019! Questi sono tutti i gruppi del torneo! Azzurri nel gruppo D che si giocherà a Foshan con Angola, Filippine e! #Ital#NothingButAzzurri #FIBAWC pic.twitter.com/9IimE92Lgb — Ital(@Ital) March 16, 2019 A team with a dream A indossare la canotta USA non saranno le stelle più famose della NBA. Alle porte c'è una stagione difficile, frutto del rivoluzionario mercato estivo, con un equilibrio che rende difficile ogni pronostico. I ...

