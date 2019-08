Guardia giurata presa a pugni fuori dall' ufficio postale

Lodi - 29enne ucciso da Guardia giurata : gip convalida il fermo : “Raptus di gelosia” : Ha parlato di “furia omicida” dovuta alla “gelosia” e di “persona instabile che gestisce male le frustrazioni”, il gip di Milano Alessandra Clemente nel provvedimento con cui oggi ha convalidato il fermo e disposto il carcere per Sebastian Ganci, la guardia giurata che domenica scorsa ha ucciso, a Tavazzano nel Lodigiano, il cugino di 29 anni, Amato Di Paola, dopo una lite per via di una ragazza di 17 anni di ...

L'Aquila - tragico schianto con l'auto di servizio : muore Guardia giurata 22enne : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato questa notte, intorno alle 2:00, sulla statale 652, nel territorio di Castel di Sangro, in provincia delL'Aquila. Secondo quanto riporta la stampa locale, il giovane Enzo Casaburi, un 22enne di professione guardia giurata, si è schiantato con la sua auto di servizio contro un guard rail. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, in quanto sarebbe morto praticamente sul colpo. La barriera ...

