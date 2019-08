Gruppo Volkswagen - Investimento nella SeeReal Techologies per la realtà aumentata

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 30 agosto 2019) Ilha investitoTechnologies, con la quale collabora dal 2018, acquisendo una quota di minoranza. In questo modo per i tedeschi sarà possibile accedere a informazioni chiave per lo sviluppo dellaper migliorare l'interazione tra uomo e macchina e ridisegnare gli interni dei modelli futuri.Sulla ID.3 le prime soluzioni di. Lasta già lavorando a questa tecnologia e la ID3 elettrica porterà al debutto un sistema diche consentirà di aumentare sensibilmente la visione delle informazioni rispetto a un head-up display tradizionale. In futuro si prospettano soluzioni ancora più avanzate: comandi virtuali sospesi nello spazio, allarmi proiettati in tre dimensioni nell'abitacolo, ologrammi che rappresentano gli interlocutori di una telefonata e giochi per i passeggeri con visione 3D.

finanza24 : dieselgate Gruppo Volkswagen, come è cambiato 4 anni dopo il dieselgate e come affronta la rivoluzione elettrica… - ANSA_Motori : Alfonso Sancha vicepresidente responsabile acquisti #Seat. Al posto di Ziegler, che gestirà acquisti elettronica de… - infoiteconomia : Volkswagen, addio a Ferdinand Piech. L’ex numero uno cambiò il volto del gruppo -