GP de Plouay 2019 | percorso e favoriti Elia Viviani sarà la punta azzurra Tra le donne

Fonte : oasport

(Di venerdì 30 agosto 2019) Non solo Vuelta e Campionati del Mondo di MTB in questo weekend a cavallo tra il mese di agosto e quello di settembre. Coloro che non sono presenti alla corsa a tappe spagnola si sfideranno in Francia in occasione del GP de; uno degli apmenti più significativi in vista del Mondiale nello Yorkshire. Domani andranno in scena lecon il 18° GP de– Lorient Agglomération Trophée WNT e domenica gli uomini con la 53^ Bretagne Classic – Ouest-France. Per la gara maschile sono 248,1 i chilometri totali di gara con partenza e arrivo a. I corridori percorreranno le strade tra il dipartimento del Morbihan e quello del Finistère nella regione della Bretagna. Il tutto su un tracciato ogni anno diverso per mostrare la ricchezza del patrimonio bretone. I “primi” 234,2 chilometri saranno in linea e contraddistinti da un continuo saliscendi con il ...

