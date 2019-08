Governo - toto-ministri : Economia e Viminale - in arrivo due tecnici - quote rosa per i dem. La scheda con tutti nomi : In attesa di conoscere il futuro di Luigi Di Maio, tra i 5 Stelle tre nomi con alte probabilità di far parte del Conte bis: Alfonso Bonafede, fedelissimo del capo politico M5S, si avvia a una...

Julia Unterberger : "Vedo troppi maschi tra i nomi di M5s e Pd". Il Governo si schianta sul toto-ministri : Il Pd tiene il punto. Nicola Zingaretti, al termine delle consultazioni al Quirinale, ribadisce il sì al bis di Giuseppe Conte, ma «nel segno della discontinuità». Che, tradotto, vuol dire un cambio nella cabina di comando di Palazzo Chigi. Se il premier è indicato dai Cinquestelle (loro ci hanno pr

Totonomi ministri Conte bis/ Governo Pd-M5s : Di Maio vicepremier o fuori esecutivo? : Totonomi ministri del Conte-bis, Governo Pd-M5s: nodo Di Maio e vicepremier. Un anti-Salvini agli Interni, Spadafora Sottosegretario e Martina al Miur

Totonomi ministri Governo Pd-M5s - Conte premier/ Nodo Di Maio : tecnico Mef - Interni.. : Totonomi ministri e premier del Governo Pd-M5s: Conte confermato, Nodo Di Maio e vicepremier. tecnico al Mef, agli Interni si parla di Gabrielli

Governo giallorosso - impazza totomimistri alla faccia della “discontinuità” : C’è chi scalpita per conquistare l’ambita poltrona. C’è chi, invece, quella a cui è già aggrappato da quattordici mesi non intende lasciarla. Ma c’è anche chi è stato colpito dalla delusione perché sin dal primo momento ha capito che non farà mai il ministro di un eventuale nuovo Governo Pd-M5s. Che, qualora nascesse, dagli ultimi segnali difficilmente la “discontinuità” ne sarà spirito principe. Neanche a parlarne, ovviamente, qualora il Pd ...

Governo Pd-Cinquestelle - il totonomi di La7 : Di Maio fuori - Minniti al posto di Salvini : La trattativa tra M5S e Pd, finalizzata alla formazione di un nuovo Governo, ha subito un brusco rallentamento durante la mattinata di martedì 27 agosto. Il previsto incontro tra le due parti in causa, già fissato per le ore 11:00, è stato annullato e rinviato a data da destinarsi. A prendere l’iniziativa sono stati i pentastellati, stufi dei tentennamenti dei Dem sul nome di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Inutile discutere se il Pd non si ...

Governo : Murgia - 'nel toto ministri rispunta Minniti - l'uomo degli accordi con la Libia' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - "Nel toto ministri (ovviamente #tuttimaschi) spunta e rispunta Minniti agli interni, l'uomo degli accordi con la Libia e del "regolamento" che per primo ha criminalizzate le ONG. Ripetimi com'era la cosa dell' "alternativa", che adesso mi sfugge". Così, su twitter, la

Governo : Murgia - ‘nel toto ministri rispunta Minniti - l’uomo degli accordi con la Libia’ : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) – “Nel toto ministri (ovviamente #tuttimaschi) spunta e rispunta Minniti agli interni, l’uomo degli accordi con la Libia e del “regolamento” che per primo ha criminalizzate le ONG. Ripetimi com’era la cosa dell’ “alternativa”, che adesso mi sfugge”. Così, su twitter, la scrittrice Michela Murgia.L'articolo Governo: Murgia, ‘nel toto ministri ...

Governo - la via in salita e il toto nomi dell’accordo Pd-M5S : L’impressione è che le strade siano tutte aperte: quella che porta al nulla di fatto e che apre la porta alle elezioni, quella di Governo polpettone e anche quella di un accordo solido che possa durare. Saranno gli incontri della giornata di oggi a chiarire quale sarà la conclusione della trattativa fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, con un risultato che poi i penstellati sottoporranno alla votazione della base sulla piattaforma ...

Governo Conte-bis : toto ministri - ecco la lista nomi aggiornata dei papabili : Governo Conte-bis: toto ministri, ecco la lista nomi aggiornata dei papabili Martedì 27 e mercoledì 28 agosto 2019 è convocato dal presidente della Repubblica il secondo giro di consultazioni. Nella giornata di oggi, lunedì 26 agosto, ci sono stati diversi contatti tra gli esponenti del Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico finalizzati ad un’intesa di Governo. In questo momento sembra che uno dei nodi principali che sta ...

Governo M5S-PD - totopremier : Fico o Conte? : Se da una parte Luigi Di Maio ha fatto intendere che se il PD accetta Giuseppe Conte come Premier l'accordo si fa in un giorno, dall'altra parte i dem fanno sapere che se il MoVimento 5 Stelle segnalasse invece Roberto Fico come Presidente del Consiglio allora sarebbe un ottimo punto di partenza.In queste ultime ore la sfida per la guida di Palazzo Chigi sembra proprio tra il Premier uscente, che anche oggi sarà impegnato al ...

Governo M5S-Pd : nomi ministri e totopremier. Ecco i candidati forti : Governo M5S-Pd: nomi ministri e totopremier. Ecco i candidati forti Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella invita le forze politiche alla responsabilità: cinque giorni di tempo per trovare un accordo per un Governo concreto e solido, altrimenti si tornerà a nuove elezioni. Il Movimento 5 Stelle non si sbilancia, né ufficializza le trattative aperte. Da un lato il PD, dall’altro la Lega, anche se al momento attuale sembra ancora ...

Tutti i nomi del Governo giallorosso : Giovannini o Cartabia premier. Il totoministri : Nulla di confermato, ma sembra che il prossimo governo avrà due colori: il giallo del M5S e il rosso del centro sinistra. Saranno loro a sobbarcarsi le responsabilità, in termini economici e finanziari, del governo precedente. Ma nell’ipotesi, chi andrebbe a comporre il prossimo governo giallorosso? Con l’accordo tra Pd e Cinque Stelle sempre più vicino e il totoministri a tenere banco, ecco quali sono a oggi i nomi più forti per occupare i nomi ...

Governo giallorosso - il totonomi : dall’indipendente Giovannini alle riconferme di Di Maio - Trenta e Bonisoli : Anche se il Quirinale ha concesso altri preziosi giorni a Di Maio e a Zingaretti, la composizione dell’eventuale squadra di Governo impegna le attenzioni di molti esponenti dei due partiti